Do szpitala trafiły dwie 15-latki, które we wtorek zostały potrącone na przejściu dla pieszych przez 36-letniego kierowcę nissana. Jedna została przetransportowana karetką, druga - śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Do dramatu doszło w Łasku w województwie łódzkim. Kierowca był trzeźwy.

Potrącenie dwóch 15-latek / Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łasku / Państwowa Straż Pożarna

Więcej najnowszych informacji w Polski i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

We wtorek ok. godz. 8 na ulicy Objazdowej w rejonie skrzyżowania z ulicą Armii Krajowej w Łasku w Łódzkiem doszło do potrącenia dwóch 15-latek.

Sprawca to 36-letni kierowca nissana z przyczepą. Mężczyzna, jadąc od strony Zduńskiej Woli w kierunku Pabianic, nie ustąpił pierwszeństwa znajdującym się na przejściu dziewczynom. Poszkodowane nastolatki zostały przetransportowane do szpitala. Jedna śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a druga karetką pogotowia.

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Lasku poinformowali, że kierowca był trzeźwy. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy w związku ze spowodowaniem wypadku drogowego. Zgodnie z przepisami za tego rodzaju przestępstwo sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

/ Komenda Powiatowa Policji w Łasku / Policja

/ Komenda Powiatowa Policji w Łasku / Policja