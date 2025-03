"Karol Nawrocki to nasz kandydat, innego nie ma" - oświadczył prezes PiS Jarosław Kaczyński po przemówieniu Nawrockiego na konferencji programowej w podwarszawskich Szeligach. Prezes podziękował też kandydatowi za "znakomite wystąpienie".

/ PAP/Tomasz Gzell / PAP

W niedzielę popierany przez Prawo i Sprawiedliwość kandydat na prezydenta, prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki przedstawił swój program wyborczy.

Na konferencji w podwarszawskich Szeligach obecni byli politycy PiS, m.in. prezes partii Jarosław Kaczyński.

Nawet ci, bo dziś tacy są, także po naszej stronie - Prawa i Sprawiedliwości, którzy byli za Karolem Nawrockim, ale nie wiedzieli do końca, czy to jest nasz partyjny kandydat, czy my go także popieramy jako kandydata obywatelskiego, już dzisiaj wiedzą - mówił Jarosław Kaczyński.

Wiedzą, że to nasz kandydat. Innego nie ma - dodał prezes PiS.