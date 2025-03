"Nie można mieć umowy gospodarczej bez umowy pokojowej. Warunkiem koniecznym do zawarcia tej pierwszej jest to, by ukraińskie władze chciały tej drugiej" - powiedział w niedzielę minister finansów USA Scott Bessent. Dodał, że porozumienia gospodarczego "obecnie nie ma na stole".

/ RMF FM Nie można mieć umowy gospodarczej bez porozumienia pokojowego. Warunkiem sine qua non do zawarcia umowy gospodarczej jest to, by władze Ukrainy chciały umowy pokojowej - powiedział Bessent podczas wywiadu dla telewizji CBS. Dodał, że - swoim zachowaniem w piątek podczas spotkania w Białym Domu z prezydentem USA Donaldem Trumpem - prezydent Zełenski "zakłócił sekwencję" zdarzeń. Jaki jest sens zawierania umowy gospodarczej, która stanie się bezprzedmiotowa, jeśli on chce kontynuowania walk? - pytał. Później oświadczył, że umowy tej "nie ma na stole, nie w tym momencie". Z kolei w Fox News amerykański polityk powiedział, że zachowanie Wołodymyra Załenskiego to "jeden z najwspanialszych goli samobójczych w historii dyplomacji". Słowa ministra finansów USA to reakcja na niepodpisanie przez prezydenta Ukrainy w piątek w Waszyntonie umowy o metalach rzadkich, którą zaproponował Donald Trump. Okazało się, że była to propozycja czysto biznesowa. Prezydent USA nie dał Ukrainie żadnych gwarancji bezpieczeństwa w sprawie rosyjskiej agresji. Wołodymyr Zełenski opuścił Biały Dom po awanturze z Donaldem Trumpem i J.D. Vance'm. Dziś sprawom ukraińskim poświęcony jest szczyt w Londynie, którego gospodarzem jest premier WIelkiej Brytanii Keir Starmer .