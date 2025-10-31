Horror w Pokrowsku

Rosyjskie wojska od ponad roku stopniowo zacieśniają pierścień wokół Pokrowska w obwodzie donieckim. Zdaniem ukraińskiego analityka wojskowego Ołeksandra Kowalenki, zdobycie miasta mogłoby otworzyć Rosjanom drogę do dalszych postępów zarówno w regionie donieckim, jak i sąsiednim dniepropietrowskim.

Dowódca ukraińskiej armii, generał Ołeksandr Syrski, odwiedził żołnierzy broniących miasta. Jak podkreślił, Rosjanie zmieniają taktykę, unikając bezpośrednich starć i ukrywając się w zabudowaniach miejskich. "Wroga piechota, unikając walki, gromadzi się w obszarach miejskich i zmienia pozycje, dlatego głównym zadaniem jest ich zlokalizowanie i zniszczenie" - napisał Syrski w aplikacji Telegram. Dodał, że Ukraina podejmuje działania mające na celu "wzmocnienie stabilności obrony" miasta oraz ochronę szlaków zaopatrzeniowych i ewakuacyjnych, chociaż na razie nie ma mowy o wycofywaniu się obrońców.

Rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało w czwartek, że siły Moskwy kontynuują ataki na "okrążone ukraińskie jednostki", które - jak twierdzi Kreml - odmawiają poddania się w rejonie dworca kolejowego. Rosjanie mają także odpierać próby przebicia się ukraińskich żołnierzy z oblężonych pozycji. Generał Syrski odrzucił jednak twierdzenia Moskwy o okrążeniu ukraińskich wojsk w Pokrowsku.