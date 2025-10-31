Ukraińskie siły specjalne operują w rejonie Pokrowska, a akcją dowodzi szef Głównego Zarządu Wywiadu Wojskowego Ukrainy Kyryło Budanow - informuje agencja Reutera.
Ukraina rzuciła siły specjalne w ogarniętych walkami częściach wschodniego miasta Pokrowsk na początku tego tygodnia, właśnie gdy Rosja ogłosiła, że otoczyła obecne tam siły Kijowa - poinformowały w piątek agencję Reutera dwa ukraińskie źródła wojskowe.
Siły specjalne wylądowały kilka dni temu na pokładzie śmigłowca Black Hawk - przekazało źródło z 7. Korpusu Szybkiego Reagowania.
Operacją kieruje szef ukraińskiego wywiadu wojskowego Kyryło Budanow - dodało drugie źródło.