W Miami odbyły się rozmowy przedstawicieli Stanów Zjednoczonych i Rosji dotyczące zakończenia wojny w Ukrainie. Wysłannik USA Steve Witkoff określił spotkanie jako "produktywne i konstruktywne", podkreślając rosnącą wolę Rosji do osiągnięcia porozumienia pokojowego. Kolejna runda negocjacji planowana jest na 1 lutego w Abu Zabi, choć jej termin może ulec zmianie.

W Miami odbyły się rozmowy amerykańsko-rosyjskie w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie.

Spotkanie określono jako "produktywne i konstruktywne".

W delegacji USA uczestniczyli m.in. Steve Witkoff, Scott Bessent, Jared Kushner i Josh Gruenbaum.

W sobotę w Miami doszło do spotkania amerykańskiej delegacji z przedstawicielem Rosji Kiriłłem Dmitrijewem. Rozmowy odbyły się w ramach mediacji prowadzonych przez Stany Zjednoczone, których celem jest zakończenie trwającej wojny w Ukrainie. Wysłannik USA Steve Witkoff poinformował, że spotkanie przebiegło w atmosferze konstruktywnego dialogu, a obie strony wykazały wolę poszukiwania rozwiązań prowadzących do pokoju.

Kolejna runda rozmów

W rozmowach wzięli udział kluczowi przedstawiciele administracji amerykańskiej. Oprócz Steve’a Witkoffa, obecni byli minister finansów USA Scott Bessent, doradca Białego Domu Josh Gruenbaum oraz Jared Kushner, zięć prezydenta Donalda Trumpa. Obecność tak wysokich rangą urzędników podkreśla wagę, jaką Stany Zjednoczone przywiązują do procesu pokojowego.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że kolejne spotkanie delegacji Ukrainy, USA i Rosji planowane jest na 1 lutego w Abu Zabi. Jednak, jak zaznaczył, data i miejsce mogą ulec zmianie ze względu na napięcia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Sytuacja międzynarodowa może mieć wpływ na przebieg i termin dalszych negocjacji.

Poprzednie rozmowy i optymizm Trumpa

Pierwsza runda trójstronnych rozmów pokojowych odbyła się w Abu Zabi w dniach 23-24 stycznia. Prezydent USA Donald Trump wyraził w piątek przekonanie, że porozumienie między Ukrainą a Rosją jest coraz bliżej, choć nie podał szczegółów na temat podstaw swojego optymizmu.