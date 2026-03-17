"Ukraina po raz pierwszy w historii otrzymała pełen pakiet warunków, koniecznych do uzyskania członkostwa w Unii Europejskiej" – poinformowała we wtorek szefowa ukraińskiego rządu Julia Swyrydenko.

Wołodymyr Zełenski, zdj. z ubiegłego roku / Wiktor Dąbkowski / PAP

"Dziś ukraińska delegacja w Brukseli otrzymała od Unii Europejskiej warunki przystąpienia w ramach trzech ostatnich klastrów negocjacyjnych. (…) Od teraz Ukraina ma pełny pakiet warunków, których spełnienie jest niezbędne do przystąpienia do UE – po raz pierwszy w historii. Pewnie poruszamy się wyznaczoną ścieżką integracji europejskiej. Kolejne kroki to pomyślne zamknięcie klastrów oraz podpisanie traktatu akcesyjnego, co stanie się ostatecznym krokiem do pełnoprawnego członkostwa Ukrainy w UE" – napisała premier Ukrainy w oświadczeniu na Telegramie.

Julia Swyrydenko zapewniła, że ukraiński rząd będzie kontynuował realizację warunków przystąpienia i "będzie wdrażał niezbędne reformy i działania oraz składał sprawozdania przed UE".

"Otrzymany dziś dokument z warunkami rząd niezwłocznie przekazuje do Rady Najwyższej w celu wspólnej pracy nad ich realizacją" – zapowiedziała premier.

Wcześniej unijna komisarz ds. rozszerzenia Marta Kos ogłosiła, że otwarto nieformalnie wszystkie sześć klastrów w rozmowach akcesyjnych z Ukrainą. Oznacza to, że Unia Europejska kontynuuje negocjacje pomimo zablokowania formalnego procesu przez Węgry.

Według Kos we wtorek zostały nieformalnie rozpoczęte negocjacje z Ukrainą w trzech pozostałych obszarach negocjacyjnych: prawa spółek, rolnictwa oraz energii i środowiska. Obszary te, nazywane klastrami negocjacyjnymi, wyznaczają ramy rozmów akcesyjnych z krajami kandydującymi.

Aby formalnie otworzyć każdy z sześciu klastrów, konieczna jest zgoda wszystkich państw członkowskich, na co w przypadku Ukrainy nie zgadzają się Węgry.