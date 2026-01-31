Wojciech Fibak, znany polski tenisista, który przed laty święcił światowe sukcesy, znalazł się w ostatnio opublikowanych dokumentach dotyczących przestępcy seksualnego Jeffreya Epsteina. Fibak na łamach Faktu odniósł się do sprawy, tłumacząc okoliczności tej znajomości.

Amerykański Departament Sprawiedliwości ujawnił kolejną transzę dokumentów ws. Jeffreya Epsteina.

Wśród osób kontaktujących się z Epsteinem znalazł się polski tenisista Wojciech Fibak.

Fibak podkreśla, że ich znajomość była przelotna i miała charakter środowiskowy.

W piątek 30 stycznia Departament Sprawiedliwości USA opublikował ponad 3 miliony stron nowych dokumentów związanych ze śledztwem w sprawie Jeffreya Epsteina. Materiały te ujawniają kolejne szczegóły dotyczące szerokiej sieci kontaktów amerykańskiego finansisty i przestępcy seksualnego. W opublikowanych dokumentach wśród znanych nazwisk pojawiają się m.in. Bill Gates, Elon Musk, a także Wojciech Fibak.

Fibak w korespondencji Epsteina

Z ujawnionych e-maili wynika, że kontakt Jeffreya Epsteina z Wojciechem Fibakiem miał głównie charakter organizacyjny i dotyczył planowanego spotkania w Nowym Jorku w październiku 2013 roku.

W korespondencji pojawia się wątek pobytu Epsteina w Paryżu. Epstein informuje, że będzie w mieście i pyta o obecność Fibaka w tym samym czasie w stolicy Francji. W odpowiedzi były tenisista napisał: "Tak, dziękuję! Dzwoń w każdej chwili! Wojtek".

W kilku wiadomościach przy nazwisku Fibaka pojawia się dopisek "Fine Arts Investments", co wskazuje na zawodowy kontekst kontaktów. Znakomity tenisista po zakończeniu kariery zajął się m.in. sztuką.

Fibak komentuje relację z Epsteinem

W rozmowie z Faktem Wojciech Fibak wyjaśnił, że jego znajomość z Epsteinem miała charakter przelotny i środowiskowy. Byli sąsiadami w Nowym Jorku, spotykali się na wydarzeniach kulturalnych i mieli wspólnych znajomych.

Fibak zaznaczył, że Epstein był znany w środowisku jako kolekcjoner sztuki i osoba o szerokich zainteresowaniach. Podkreślił, że nie był przyjacielem ani bliskim kolegą Epsteina. Ich kontakty dotyczyły głównie sztuki, a rozmowy skupiały się na kolekcjonowaniu dzieł takich artystów jak Warhol czy Basquiat. On wiedział, że jestem kolekcjonerem sztuki. Ten mail, który wymieniliśmy między sobą, pojawił się właśnie w tym kontekście - tłumaczy na łamach Faktu Fibak. Dodał również, że nie miał wiedzy o nielegalnych działaniach Epsteina.