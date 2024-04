Wojska rosyjskie wkroczyły na przedmieścia Czasiw Jaru, miasta w obwodzie donieckim Ukrainy - poinformowały w piątek rosyjskie media, powołując się na lokalne władze okupacyjne. Walki trwają, ale Rosjanie nie weszli na peryferia miasta - przekazał rzecznik ukraińskiego wojska. Szef biura prezydenta Ukrainy Andrij Jermak oświadczył w wywiadzie dla portalu Politico, że w maju lub czerwcu Rosja prawdopodobnie przeprowadzi dużą ofensywę na Charków. Piątek, 5 kwietnia 2024 roku, jest 772. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Najważniejsze informacje zbieramy w naszej relacji.

Zdjęcie ilustracyjne / RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE HANDOUT / PAP/EPA

10:39

W piątek w Wilnie odbędą się konsultacje przedstawicieli komisji rolnictwa Polski, Litwy i Ukrainy - przekazał PAP szef sejmowej komisji rolnictwa i rozwoju wsi Mirosław Maliszewski (PSL-TD). W spotkaniu ze strony polskiej oprócz niego weźmie w nich udział wiceminister rolnictwa Stefan Krajewski.



09:56

Ataki na rafinerie naftowe w Rosji są formą bezpośredniej komunikacji z Rosjanami, którzy powinni zrozumieć, że muszą ponieść koszty agresji przeciwko Ukrainie - powiedział w rozmowie z estońską telewizją ERR ukraiński premier Denys Szmyhal.



09:30

Ukraińska armia przeprowadziła zmasowany atak dronami na rosyjskie lotnisko wojskowe koło Rostowa. Użyła kilkudziesięciu bezzałogowców. Świadkowie mówią o mniej więcej 60 wybuchach.

09:28

Gubernator obwodu murmańskiego na północnym zachodzie Rosji trafił do szpitala po tym, jak został napadnięty i dźgnięty nożem. Według śledczych napastnik to lokalny mieszkaniec, który miał zaatakować z pobudek osobistych.



09:27

Wojska rosyjskie wkroczyły na przedmieścia Czasiw Jaru, miasta w obwodzie donieckim Ukrainy - poinformowały w piątek rosyjskie media, powołując się na lokalne władze okupacyjne. Walki trwają, ale Rosjanie nie weszli na peryferia miasta - przekazał rzecznik ukraińskiego wojska.

"Tam panuje bardzo trudna sytuacja, trwają walki, ale ich (Rosjan) tam nie ma, (...) nie wierzcie rosyjskim informacjom" - powiedział agencji Reutera Andrij Zadubinnyj, rzecznik wschodniego dowództwa Sił Zbrojnych Ukrainy.

Czasiw Jar znajduje się ok. 10 kilometrów na zachód od Bachmutu, przy drodze do Konstantynówki, z której ciąg mniejszych miejscowości prowadzi do Kramatorska i Słowiańska - ważnych ośrodków obwodu donieckiego pozostających pod kontrolą Ukrainy. Miasteczko jest silnie ufortyfikowane i mieści ważny garnizon ukraińskiego wojska.

09:26

Siły rosyjskie zaatakowały Ukrainę w nocy z czwartku na piątek 13 dronami Shahed oraz pięcioma pociskami rakietowymi; udało się zestrzelić wszystkie drony - powiadomiły ukraińskie Siły Powietrzne.



09:25

Szef biura prezydenta Ukrainy Andrij Jermak oświadczył w wywiadzie dla portalu Politico, że w maju lub czerwcu Rosja prawdopodobnie przeprowadzi dużą ofensywę na Charków. Zaapelował też do Donalda Trumpa i republikanów, by wzorowali się na Ronaldzie Reaganie, który "walczył z imperium zła".



09:24

Zbiegły mołdawski oligarcha Ilan Sor przy wsparciu Moskwy nielegalnie finansuje prorosyjskie siły polityczne, dążąc do zdestabilizowania sytuacji w kraju m.in. w związku z jesiennymi wyborami prezydenckimi - mówi w rozmowie z PAP analityk Andrei Curararu.

09:23

Problemy ze zdrowiem psychicznym, stres, ataki paniki, depresja - tak stan wielu uchodźców wojennych z Ukrainy, w większości kobiet i dzieci, opisano we włoskim piśmie "La Civilta Cattolica". Raport powstał na podstawie analiz sytuacji podopiecznych jezuickiego centrum pomocy dla uchodźców w Polsce.