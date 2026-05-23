​Policja rozszerza obszar poszukiwań 12-letniej Elżbiety Wojtackiej z Krakowa - informuje dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Od dwóch dni z nastolatką nie ma kontaktu. W czwartek, po spotkaniu ze znajomymi - nie wróciła do domu.

Poszukiwania 12-letniej Eli trwają od czwartku / foto. Policja Kraków / Policja

Do tej pory funkcjonariusze poszukujący 12-letniej Eli Wojtackiej koncentrowali się na przeczesywaniu Las Wolskiego i jego okolic w Krakowie. Teraz obszar działań został rozszerzony na cały powiat krakowski - informuje dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.

Przeszukiwane są też opuszczone budynki i pustostany. Do akcji skierowane zostały dodatkowe siły z całego województwa - pracują też strażacy i specjalistyczne jednostki dronowe.

Ela nie wróciła ze spotkania ze znajomymi

12-letnia Elżbieta Wojtacka w czwartek była na spotkaniu ze znajomymi. Po jego zakończeniu nie wróciła do domu i do tej pory nie skontaktowała się z rodziną.

Pierwsze działania rozpoczęły się jeszcze w czwartek wieczorem w okolicach krakowskiego zoo. Początkowo poszukiwania prowadzili głównie policjanci, jednak w piątek po południu do akcji dołączyły kolejne służby, w tym strażacy i specjalistyczne grupy dronowe.

Trwają poszukiwania 12-letniej Elżbiety Wojtackiej w Krakowie

Policja podkreśla, że są to poszukiwania kategorii I, prowadzone w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia osoby zaginionej.

Elżbieta Wojtacka ma 161 cm wzrostu i blond włosy sięgające do łopatek. W dniu zaginięcia była ubrana w czarną bluzę z kapturem, dżinsy za kolano oraz czarno-białe buty. Prawdopodobnie miała przy sobie czarną torebkę z kolorowymi przypinkami.

W piątek w różnych częściach Krakowa pojawiły się plakaty informujące o zaginięciu dziewczynki. Rozwieszają je mieszkańcy chcący pomóc w odnalezieniu 12-latki.

Osoby posiadające jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu Elżbiety Wojtackiej proszone są o kontakt z Komisariatem Policji IV w Krakowie pod numerem telefonu 47 835-29-13 lub z numerem alarmowym 112.

Zaginęła 12-letnia Elżbieta Wojtacka / Policja