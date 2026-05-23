Polskie lotniska obsłużyły w 2025 roku aż 66,1 mln pasażerów. To wzrost o niemal 12 procent w porównaniu do roku poprzedniego - podał Urząd Lotnictwa Cywilnego, który wskazał też jakie kierunki podróży najczęściej wybieramy. ULC podkreśla, że polski rynek rozwija się szybciej niż prognozowano.

Najpopularniejszym kierunkiem podróży zagranicznych z i do Polski w ruchu regularnym w 2025 r. i w IV kwartale 2025 r. była Wielka Brytania, a następnie Włochy i Hiszpania. Liczba obsłużonych pasażerów do i z Wielkiej Brytanii wyniosła w ostatnim kwartale 2025 r. około 2 069 000, podczas gdy rok wcześniej ok. 2 010 000. Do i z Włoch oraz Hiszpanii podróżowało z polskich lotnisk odpowiednio: około 1,5 mln osób (w 2024 r. blisko 1,2 mln ) i około 1,2 mln osób (rok wcześniej 1 mln).



Na dalszych miejscach znalazły się: Niemcy (ok. 1 mln), Norwegia (ok. 610 tys.), Francja (ok. 539 tys.), Holandia (ok. 538 tys.), Dania (ok. 379 tys.), Zjednoczone Emiraty Arabskie (ok. 316 tys.) i Szwecja (ok. 296 tys.). Pierwsze pięć najpopularniejszych krajów nie zmieniło swoich pozycji względem IV kwartału 2024 r.



Najpopularniejsze miasta, do i z których latano w ruchu regularnym z polskich lotnisk to: Londyn (ok. 1 mln 194 tys. pasażerów), Mediolan (ok. 456 tys.), Rzym (ok. 397 tys.), Oslo (ok. 386 tys.) i Amsterdam (ok. 349 tys.). Dalej znalazły się: Paryż, Frankfurt, Kopenhaga, Barcelona i Monachium.

"Najpopularniejszym kierunkiem czarterowym w 2025 roku była Turcja, a następnie Egipt i Grecja, a w czwartym kwartale - Egipt, Turcja i Hiszpania. Największe wzrosty ilościowe osiągnęły Egipt, Hiszpania i Cypr, natomiast w czwartym kwartale były to Egipt, Hiszpania i Grecja" - wskazał Urząd.

Lepsze wyniki, więcej pasażerów

W sumie w ubiegłym roku zwiększyła się liczba operacji pasażerskich - o 9 proc. wobec 2024 r. i o 8 proc. w IV kwartale rdr, a także średnia liczba pasażerów przypadających na rejs - z 140 do 143 rok do roku, a w IV kwartale z 135 do 140 osób.

"W 2025 roku liczba pasażerów osiągnęła poziom wyższy, niż zakładał wariant optymistyczny prognozy ULC z 2024 roku. Polski rynek przewozów lotniczych rozwija się zatem w szybszym tempie, niż zakładano jeszcze dwa lata temu. Wysokie wzrosty odnotowano również w przypadku liczby operacji pasażerskich i ilości przewiezionego cargo lotniczego. (...) Wyniki przewozów pasażerskich odnotowane przez polskie porty lotnicze w 2025 roku przewyższyły te zrealizowane przez wszystkie europejskie lotniska zrzeszone w ACI Europe o 7,3 punktu procentowego" - wskazał ULC.



W IV kwartale 2025 r. obsłużono w Polsce 15,1 mln pasażerów, co oznacza wzrost o 12 proc. względem IV kwartału 2024 r. W 2025 roku polskie lotniska odnotowały wyraźny wzrost liczby pasażerów zarówno w ruchu regularnym, jak i czarterowym. W sumie z usług linii regularnych skorzystało ponad 55 milionów osób.



Średnia długość odcinka lotu w 2025 r. zwiększyła się o 41 km w porównaniu do 2024 r. i o 82 km od 2023 r. Wzrosło również tzw. oferowanie (czyli całkowita liczba miejsc, którą przewoźnicy zaoferowali na pokładach swoich samolotów - przyp. RMF FM) o 11,6 proc. rok do roku i o 26,3 proc. wobec 2023 r.

Również loty czarterowe cieszyły się większym zainteresowaniem - w całym 2025 roku podróżowało nimi ponad 10 milionów osób, co oznacza znaczący wzrost w porównaniu z poprzednimi latami.