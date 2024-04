"Zbieramy Budujemy Pamiętamy" - to nazwa nowej wystawy czasowej otwartej na placu Grzybowskim w Warszawie, została ona zorganizowana przez Muzeum Getta Warszawskiego. Wystawa jest wydarzeniem zapowiadającym otwarcie ekspozycji stałej w powstającym Muzeum. Obiekt ma być dostępny dla zwiedzających w 2026 roku.

Wystawa pn. "Zbieramy Budujemy Pamiętamy" / Jakub Rybski / RMF FM

Budowę Muzeum Getta Warszawskiego rozpoczęto 11 października 2023 roku. "Otwarcie Muzeum zaplanowano na III kwartał 2026 roku" - czytamy na stronie internetowej placówki.

O wystawie

Nowa wystawa czasowa pt. "Zbieramy Budujemy Pamiętamy" to swoiste preludium do tego, co czeka nas w Muzeum Getta Warszawskiego już za dwa lata.

Ta wystawa prezentuje to, co będzie już niedługo na wystawie stałem Muzeum Getta Warszawskiego. Pokazane są tu zdjęcia z naszej kolekcji, które pokazują przede wszystkim historię Żydów w getcie, a także w samej Warszawie - mówi Katarzyna Person, zastępczynią dyrektora powstającego Muzeum.

/ Jakub Rybski / RMF FM

Ekspozycja plenerowa na placu Grzybowskim imituje fragment muru warszawskiego getta. Na jego tle umieszczono fotografie archiwalne i teksty, które nawiązują do dziewięciu galerii tematycznych - znajdą się one w nowym muzeum w Warszawie. Autorami tekstów są Zofia Gałązka i prof. Konrad Zieliński. Konsultantem naukowym wystawy był prof. Daniel Blatman.

To będzie muzeum, które będzie opowiadała o tym, jak skomplikowane były losy żydowskich mieszkańców stolicy. Naszym celem jest opisanie tej historii przez losy ofiar i ich słowami. Skupiamy się na II wojnie światowej, ale pokazujemy też okres przedwojenny, aby pokazać jak bardzo Żydzi byli zróżnicowaną grupą społeczną - dodaje Katarzyna Person. W Muzeum Getta Warszawskiego będziemy mogli poznać historię polskich Żydów od połowy XIX wieku aż do zakończenia II wojny światowej.

/ Jakub Rybski / RMF FM

Lokalizacja siedziby

Na siedzibę instytucji wybrano zabytkowy kompleks dawnego Szpitala Dziecięcego Bersohnów i Baumanów, pomiędzy ulicami Sienną i Śliską w centrum stolicy.

W zbiorach Muzeum znajduje się niemal 20 tysięcy przedmiotów - m.in. tych z życia codziennego, a także judaiki, militaria, dokumenty, druki ulotne, kartki pocztowe, fotografie, znaleziska archeologiczne i inne publikacje.

Wystawa stała zostanie wzbogacona o kolekcję dzieł sztuki, które ukazują nowoczesne refleksje na temat historii Żydów i Zagłady. Przygotowanie wystawy zostało sfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.