Zniszczonych 6 samolotów

Morozowsk to lotnisko wojskowe w obwodzie rostowskim. Stacjonują tam bombowce frontowe Su-24, Su-24M i Su-34. Są one używane do atakowania ukraińskich wojsk i leżących w pobliżu frontu miast.

Informacje o zniszczeniach przekazał portal Ukraińska Prawda, powołując się na swoje źródła.

"Co najmniej 6 samolotów wojskowych Federacji Rosyjskiej zostało zniszczonych, a kolejnych 8 zostało znacznie uszkodzonych" - informuje portal.

W ataku zginęło lub zostało rannych ok. 20 rosyjskich żołnierzy.

To nie pierwszy atak na lotnisko w Morozowsku. Ukraińska Prawda przypomina, że już w grudniu drony próbowały zaatakować obiekt. Wtedy nie informowano jednak o zniszczeniach. Miejscowe władze przekazywały natomiast, że "większość dronów została zniszczona".

Ukraińskie agencje informują o 10 eksplozjach na rosyjskim lotnisku wojskowym w Jejsku w obwodzie krasnodarskim. Pojawiają się też doniesienia o potężnych eksplozjach w mieście Engels (obwód saratowski).