W czwartek minął tydzień od inwazji Rosji na Ukrainę. Jak zapewnia Sztab Generalny Ukraińskich Sił Zbrojnych - armia utrzymuje obroną na wszystkich kierunkach rosyjskiego ataku. Nie oznacza to jednak uspokojenia sytuacji w Ukrainie. W czwartek wieczorem w wielu miastach ponownie zawyły alarmy przeciwlotnicze. Dramatyczne doniesienia płyną z Czernichowa, gdzie rośnie liczba ofiar cywilnych po kolejnych rosyjskich nalotach. W czwartek odbyła się też druga runda ukraińsko-rosyjskich rozmów. Jak poinformowała strona ukraińska - nie przyniosły one przełomu. Zebraliśmy dla Was najważniejsze informacje z czwartku 3 marca 2022 roku.