Lider Prawa Sprawiedliwości i wicepremier ds. bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński zapowiedział w Sejmie złożenie poprawki do projektu ustawy o obronie ojczyzny. “3 procent PKB na zbrojenia już w przyszłym roku, później będziemy to zwiększać" – wyjaśnił. Pierwotnie planowano, że w 2023 r. na zbrojenia miałoby trafiać 2,3 proc. PKB.

Jarosław Kaczyński i Mariusz Błaszczak w Sejmie / Tomasz Gzell / PAP

Sejm rozpoczął obrady nad rządowym projektem ustawy o obronie ojczyzny. Zakłada on szybszy niż w obecnej ustawie o modernizacji i finansowaniu armii udział wydatków na obronność w PKB.

Pierwotny kształt projektu przewidywał, że poziom 2,3 proc. ma zostać osiągnięty w roku 2023 (a nie w 2024 r.); osiągnięcie poziomu 2,5 proc. planuje się w roku 2024, a nie - jak zakłada obecna ustawa o modernizacji - począwszy od roku 2030.Prezes PiS zapowiedział jednak złożenie poprawki przyspieszającej ten proces.

3 procent PKB na zbrojenia już w przyszłym roku, później będziemy to zwiększać - stwierdził Jarosław Kaczyński. Zaznaczył, że druga część wydatków, na zakupy uzbrojenia, "to będą już wydatki z kredytów, także bardzo długoletnich, z obligacji, w pewnej mierze także takich, które mogą być umorzone".

To nie będzie takie obciążenie, jakie by wynikało z samych sum, o których tutaj z różnych względów nie będę mówił, zresztą w tej chwili nie do końca można je obliczyć - zaznaczył Kaczyński.

"Musimy wychodzić z poczucia biedy i mikromanii"

Jarosław Kaczyński / Tomasz Gzell / PAP

- podkreślił Kaczyński, mówiąc w Sejmie o projekcie ustawy o obronie ojczyzny. Przypomniał, że zawiera on 804 artykuły i ma 26 działów. Jednoczenie ustawa ta uchyli w pełni 14 innych ustaw i zmieni 81. Będzie też podstawą od wydania około 150 rozporządzeń. Wedle obecnego tekstu ustawy mają być przyjęte w ciągu 36 miesięcy.- powiedział wicepremier.Kaczyński wyjaśnił, że projekt był przygotowywany jeszcze przed koncentracja wojsk rosyjskich przy granicy z Ukrainą.- tłumaczył.

Według Kaczyńskiego należy zawiesić ograniczenia, które wiązały nas przez wiele lat w finansowaniu sił zbrojnych. Jest stan wyższej konieczności. Ale jest także i zmiana sytuacji. Polska jest dzisiaj dużo silniejsza niż była przed laty. Mamy trzy razy większe PKB, a co za tym idzie dużo większe możliwości gospodarcze. Musimy z tego poczucia biedy i mikromanii narodowej wychodzić - powiedział prezes PiS.

Co zakłada projekt ustawy o obronie ojczyzny?

W projekcie ustawy o obronie ojczyzny jako źródła finansowania wydatków obronnych wskazano - poza budżetem państwa - Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, który ma powstać w Banku Gospodarstwa Krajowego - oraz przychody ze zbycia akcji lub udziałów spółek przemysłowego potencjału obronnego.



W projekcie nie sprecyzowano liczebności sił zbrojnych. Ma ona być określana w programie rozwoju sił zbrojnych. Zapowiadając projekt wicepremier Jarosław Kaczyński oraz szef resortu obrony Mariusz Błaszczak mówili o 300-tys. armii, w tym liczących 250 tys. żołnierzy wojskach operacyjnych i 50 tys. wojskach obrony terytorialnej.



Projekt przewiduje wprowadzenie dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej i podział rezerwowej służby wojskowej na aktywną i pasywną. Zawiera także przepisy o powoływaniu do służby, zwalniania z niej, zasadach pełnienia służby w czasie mobilizacji, stanu wojennego i stanu wojny. Zapisano w nim także regulacje dotyczące szkolnictwa wojskowego, przepisy o dyscyplinie i obowiązujących żołnierzy ograniczeniach działalności gospodarczej i publicznej.



Ustawa miałaby wejść w życie 1 lipca.