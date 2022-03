Wołodymyr Zełenski proponuje Władimirowi Putinowi bezpośrednie rozmowy. "To jedyny sposób na zatrzymanie wojny" - argumentuje ukraiński prezydent.

Wołodymyr Zełenski / PAP/EPA/UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT /

Opuść naszą ziemię. Jeśli nie chcesz teraz tego zrobić, to zasiądź ze mna do stołu negocjacyjnego. Jestem otwarty na propozycje. Tylko niech nie będzie między nami 30-to metrowego dystansu jak w czasie rozmów z Macronem i Scholtzem. Jestem sąsiadem. Nie gryzę. Jestem normalnym czlowiekiem. Usiądź ze mną, porozmawiaj ze mną. Czego się boisz? Przecież nikomu nie zagrażamy, nie jesteśmy terrorystami. Nie napadamy na banki i nie zagrabiamy też czyjejś ziemi - mówił po rosyjsku Zełenski zwracając się do Putina.

Ukraiński prezydent przekonuje, że jeśli upadnie Ukraina, to Rosja zatrzyma się dopiero w Berlinie.

Dodaje też, że jeśli Zachód nie chce skierować lotnictwa nad Ukrainę, to powinien przekazać Ukrainie samoloty bojowe.

Zełenski podkreślił, że jest gwarantem konstytucji. Ukraina chce sama decydować o sobie i ma do tego prawo - podkreślił. Gdybym nie był prezydentem, walczyłbym teraz w obronie terytorialnej - dodał.

Od dwóch godzin w okolicach Brześcia na Białorusi trwa druga runda rozmów ukraińsko-rosyjskich. Przed tym spotkaniem, ukraińscy delegaci zapowiadali, że plan minimum to utworzenie korytarzy humanitarnych z oblężonych miast.