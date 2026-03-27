Ukraina zyskuje przewagę na froncie, odpierając kolejne szturmy sił rosyjskich i eliminując tysiące żołnierzy. Analitycy piszą, że obecna sytuacja to efekt nieustannie rozwijanych przez Kijów technologii dronowych. "Poziom ich innowacyjności jest nie z tej ziemi" - przyznaje amerykański generał Steven Whitney.

Ukraina zyskuje przewagę na froncie, co jest zasługą nieustannie rozwijanych przez Kijów technologii dronowych (zdjęcie ilustracyjne)

Kijów zapewnia, że Siły Zbrojne Ukrainy odpierają kolejne ataki Rosjan, zadając agresorowi poważne straty.

Zdolność Ukrainy do odparcia rosyjskiej ofensywy przypisuje się innowacjom wojskowym.

"New York Post" pisze, że postęp technologiczny, jaki zachodzi w ukraińskiej armii, został zademonstrowany w czwartek 19 marca. Wtedy, jak informował ukraiński Trzeci Korpus Armijny, Kijów odparł największą dotychczas rosyjską ofensywę na odcinku Łyman-Borowa na wschodzie kraju.

Jednostka Sił Zbrojnych Ukrainy, dowodzona przez generała brygady Andrija Biłeckiego, przekazała, że "w ciągu czterech godzin przygotowane pododdziały 'Trójki' zamieniły szybkie natarcie Rosjan w ogromną porażkę". Straty przeciwnika oszacowano na ponad 400 żołnierzy, z czego 238 zostało zabitych. Zniszczono około 100 sztuk sprzętu, w tym jedenaście pojazdów opancerzonych i trzy czołgi.

Kijów poinformował, że Rosjanie zostali rozbici bez wysyłania ukraińskich żołnierzy na linię frontu - zlikwidowano ich za pomocą min, moździerzy, ognia artyleryjskiego oraz bezzałogowych statków powietrznych. Ci, którzy przetrwali i próbowali się wycofać, byli ścigani przez drony FPV wyposażone w materiały wybuchowe.

"Poziom ich innowacyjności jest nie z tej ziemi"

Zdolność Ukrainy do odparcia rosyjskiej ofensywy przypisuje się innowacjom wojskowym. Jak zauważa "New York Post", technologia dronowa i systemy antydronowe Kijowa należą obecnie do najlepszych na świecie. Poziom ich innowacyjności jest nie z tej ziemi - przyznał podczas wtorkowego wystąpienia przed Kongresem Steven Whitney, generał porucznik Sił Kosmicznych Stanów Zjednoczonych.

Ukraina obecnie wydaje się być liderem w tej dziedzinie, o czym świadczy chociażby fakt, że Stany Zjednoczone i kraje Zatoki Perskiej zwróciły się do Kijowa o pomoc w zwalczaniu irańskich dronów typu Shahed (bezzałogowce te wykorzystywane są przez Rosję do ataków na terytorium Ukrainy).

Kijów, odpowiadając na rosyjskie zagrożenie, stworzył i nieustannie rozwija skuteczne i tanie narzędzia antydronowe. Jeszcze w lipcu 2022 roku Ukraina uruchomiła system Armia Dronów , który w ciągu półtora roku przekształcił się w zakrojony na szeroką skalę program rządowy. W 2023 roku w ramach projektu zakontraktowano ponad 300 tys. bezzałogowych statków powietrznych, przy czym aż 90 proc. z nich było produkcji ukraińskiej.

W lutym 2024 roku prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał dekret o utworzeniu nowego rodzaju wojsk - Sił Systemów Bezzałogowych. Ukraiński przywódca wyznaczył wówczas cel: milion dronów FPV. Minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow mówił niedawno, że jednym z celów Armii Dronów jest zwiększenie zasięgu rażenia, aby przerwać logistykę rażenia i likwidować operatorów rosyjskich dronów.

Tak się właśnie dzieje - maszyny takie jak AN-196 Lutyj i UJ-26 Bóbr, których zasięg wynosi 1000-1500 km, przenoszą wojnę na terytorium Rosji, uderzając precyzyjnie w rafinerie ropy naftowej , składy paliw i lotniska. W 2025 roku głośno było natomiast o operacji "Pajęczyna" , w ramach której Służba Bezpieczeństwa Ukrainy sparaliżowała dronami kilka rosyjskich baz lotniczych jednocześnie i zniszczyła kilkadziesiąt samolotów bojowych.

Postęp technologiczny zachodzący w ukraińskiej armii to jednak nie tylko drony - żołnierze eksperymentują także z egzoszkieletami, które pozwalają im biegać z prędkością do 20 km/h i przenosić jeszcze więcej amunicji. Technologia jest na tyle kompaktowa, że mieści się w walizce.

Moskwa wysyła swoich żołnierzy na pewną śmierć

Generał Ołeksandr Syrski, naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, poinformował we wpisie na Telegramie z 23 marca, że tylko w ciągu czterech dni, między 17 a 20 marca, Rosjanie stracili ponad 6 tysięcy żołnierzy (mowa zarówno o zabitych, jak i rannych). "Wróg próbował przełamać formacje obronne naszych wojsk na kilku kierunkach strategicznych jednocześnie. Zacięte walki toczyły się na całej linii frontu" - przekazał.

"Pomimo ogromnej presji i zaangażowania znacznych rezerw, rosyjskie dowództwo nie było w stanie sprostać wyznaczonym zadaniom" - dodał, informując, że w sumie w ciągu tych czterech dni siły rosyjskie przeprowadziły 619 szturmów. Szef ukraińskiej armii ocenił te działania jako "mięsne szturmy", w ramach których Moskwa wysyła swoich żołnierzy na pewną śmierć.

Amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną ocenił, że wiosenno-letnia ofensywa Rosjan prawdopodobnie zakończy się kolejną porażką w bitwie o Donbas. "Siły rosyjskie raczej nie zdobędą pasa fortec w 2026 roku, choć mogą osiągnąć pewne taktyczne sukcesy, ale za ogromną cenę" - stwierdzili analitycy.