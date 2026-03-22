Specjaliści z Ukrainy, wysłani na Bliski Wschód, skutecznie strącili pierwsze drony typu Shahed wystrzelone przez Iran - informuje portal BBC Ukraine. Shahedy, szeroko wykorzystywane przez Iran do atakowania krajów położonych nad Zatoką Perską, zostały zniszczone przez ukraińskie drony przechwytujące.

Ukraińscy specjaliści skutecznie zestrzelili pierwsze drony Shahed wystrzelone przez Iran na Bliskim Wschodzie - informuje BBC Ukraine.

Shahedy są szeroko wykorzystywane przez Iran do ataków na kraje Zatoki Perskiej.

Ukraińskie wsparcie dla państw Zatoki Perskiej

Ukraina wysłała do regionu zarówno nowoczesne systemy antydronowe, jak i wykwalifikowanych specjalistów do ich obsługi. Według informacji przekazanych przez agencję RBK-Ukraina, w ramach tej misji działa łącznie 228 osób, które realizują zadania w takich krajach jak Katar, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kuwejt oraz Jordania.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podkreślił doświadczenie ukraińskich specjalistów w walce z tego typu zagrożeniami. Jeśli chodzi o małą obronę przeciwlotniczą, czyli sposób działania w przypadku zmasowanych ataków Shahedów, to myślę, że nikt nie ma takiego doświadczenia jak my - powiedział w piątek prezydent Ukrainy w rozmowie z dziennikarzami.

Propozycje współpracy dla ukraińskich przedsiębiorstw

Jak informuje BBC Ukraine, ukraińskie przedsiębiorstwa produkujące drony otrzymały już dziesiątki propozycji współpracy od państw Zatoki Perskiej. Kraje te są zainteresowane zakupem systemów przechwytujących, które sprawdziły się na polu walki. Obecnie trwają rozmowy dotyczące nawiązania partnerstw i transferu technologii.

Według portalu Intelligence Online, Ukraina prowadzi negocjacje z Katarem w sprawie przekazania przez ten kraj 12 używanych samolotów Mirage 2000-5 w zamian za dostawy systemów antydronowych. Prezydent Zełenski wcześniej deklarował również gotowość do podobnych wymian z innymi krajami, sugerując możliwość dostaw systemów antydronowych w zamian za pociski do zestawów przeciwlotniczych Patriot.

Od 28 lutego region Bliskiego Wschodu doświadcza wzmożonych nalotów sił Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran. W odpowiedzi Teheran atakuje zarówno Izrael, jak i kilka państw regionu Zatoki Perskiej, uderzając w bazy amerykańskie oraz obiekty cywilne.