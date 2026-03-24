W prawym dolnym rogu miś, czyli... polowanie na cywilów

Atak Rosji na Lwów, 24 marca 2026 / Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy /

Jak poinformował mer, publikując kolejne zdjęcie, rosyjski dron uderzył także w innej dzielnicy Lwowa - w Sychowie. Trafił w blok mieszkalny. Na zdjęciu widać, że jedno lub dwa mieszkania na najwyższym piętrze są doszczętnie zniszczone, a na innych piętrach z okien mieszkań wypadły szyby. Na razie nie jest znana liczba ofiar lub rannych.

Rosja uderzyła w centrum Lwowa, 24 marca 2026 / mer Lwowa Andrij Sadowy /

Polska poderwała myśliwce

"W związku z aktywnością rosyjskich bezzałogowych statków powietrznych typu Shahed w zachodniej części Ukrainy rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej. Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Operują myśliwce oraz śmigłowiec, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego zostały postawione w stan najwyższej gotowości. Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie oraz ochronę przestrzeni powietrznej, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji" - poinformowało ok. godz. 17 wojsko. Ok. godz. 18:30 operowanie zakończono.

Konsul RP we Lwowie: Rosyjskie drony uderzyły w ważne dla Polski miejsca

Marek Radziwon podał, że rosyjskie drony uderzyły w pobliżu klasztoru bernardynów i Archiwum Historycznego, gdzie przechowywane są jedne z najcenniejszych dla Polski dokumentów. Konsul generalny RP we Lwowie sprecyzował, że jeden z Shahedów "spadł przy samym Placu Sobornym, a więc dosłownie kilkadziesiąt metrów od kościoła bernardynów i od klasztoru bernardynów".

Putin uderza też w innych obwodach. Są ofiary śmiertelne

9 bomb Rosja spuściła natomiast na miasto Drużkiwka w obwodzie donieckim.

W Iwano-Frankiwsku zginęły dwie osoby. Drony uszkodziły tam między innymi szpital położniczy. W Winnicy zgineła jedna osoba, a 11. zostało rannych. Łącznie dzisiaj od rana Rosja wystrzeliła w stronę Ukrainy około 1000 dronów - poinformował rzecznik sił powietrznych Jurij Ihnat. Oprócz tego wykorzystano 34 rakiety. Putin zaatakował w obwodach charkowskim, połtawskim, chersońskim i zaporoskim.