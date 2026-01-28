SBU informuje, że Grupa Alfa w ciągu ostatniego roku zaatakowała pięć rosyjskich lotnisk wojskowych, niszcząc aż 15 maszyn - zarówno samolotów, jak i śmigłowców bojowych.

Precyzując: Rosjanie stracili 11 myśliwców wielozadaniowych i bombowców frontowych Su-30SM, Su-34, Su-27, Su-24 i MiG-31, samolot transportowy An-26 oraz 3 śmigłowce - Mi-28, Mi-26 i Mi-8.

Oprócz maszyn, Ukraińcy za cel obrali również magazyny amunicji i składy paliw. W ten sposób Grupa Alfa SBU wyrządziła Rosjanom straty w wysokości ponad miliarda dolarów.

Ukraina dronami stoi

O tym, jak ważne są drony w ukraińskim arsenale, świadczy statystyka przytoczona w poniedziałek przez ministra obrony Mychajło Fedorowa. W ramach programu Armia Dronów wojska ukraińskie odnotowały w ubiegłym roku prawie 820 tys. trafień potwierdzonych nagraniami. Najwięcej dotyczyło siły żywej przeciwnika - niemal 240 tys. Zarejestrowano także 62 tys. trafień w sprzęt lekki, 29 tys. w sprzęt ciężki oraz 32 tys. w uderzeniowe i rozpoznawcze bezzałogowe statki powietrzne - poinformował.

"Współczesna wojna to wojna danych, szybkości i precyzyjnych decyzji. Właśnie tak działa program Armia Dronów, który zmienił zasady gry na polu bitwy. (...) Zbudowaliśmy system, który daje wymierne rezultaty tu i teraz" - pisze szef ukraińskiego resortu obrony.

Przedstawiciel Kijowa wskazał również jednostki dronowe, które wykazały się największą skutecznością w 2025 roku. Na czele zestawienia plasują się Ptaki Madziara - legendarna już jednostka, którą w 2024 r. stworzył mjr Robert Browdi "Madziar", były przedsiębiorca, a obecnie dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Sił Zbrojnych Ukrainy.

Na drugim miejscu znalazła się wspomniana już Grupa Alfa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, a na najniższym stopniu podium - Grupa Łazarza. Kolejne miejsca przypadły odpowiednio: jednostce Feniks, 3 Samodzielnej Brygadzie Szturmowej, jednostce Achilles, jednostce Rarog, batalionowi dronów 59 Brygady Szturmowej, jednostce Nemesis i batalionowi dronów 63 Brygady Zmechanizowanej.

Ukraina uruchomiła system Armia Dronów w lipcu 2022 roku; w ciągu półtora roku przekształcił się on w zakrojony na szeroką skalę program rządowy, w którym poszczególnym jednostkom przyznawane są punkty za skuteczne działania bojowe (np. elimiację siły żywej wroga), które następnie wymieniają na drony, komponenty i inny sprzęt, finansowane przez resort obrony. System pozwala ominąć biurokrację i przyspiesza zaopatrzenie jednostek.

6 lutego 2024 roku prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał dekret o utworzeniu nowego rodzaju wojsk - Sił Systemów Bezzałogowych, wyznaczając wówczas cel: milion dronów FPV. Mychajło Fedorow dodał, że jednym z celów Armii Dronów jest zwiększenie zasięgu rażenia, aby przerwać logistykę przeciwnika i likwidować operatorów rosyjskich dronów.