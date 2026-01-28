15 samolotów i śmigłowców bojowych stacjonujących na 5 lotniskach wojskowych zniszczyła w ubiegłym roku jednostka specjalna Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Kijów chwali się kolejnymi trafieniami i podsumowuje ubiegły rok, naznaczony sukcesem programu Armia Dronów.
Grupa Alfa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy chwali się w środę stratami zadanymi rosyjskiemu lotnictwu w ciągu ubiegłego roku. Przy okazji opublikowano kompilację nagrań z konkretnych uderzeń; część z nich dopiero teraz ujrzała światło dzienne.
"Wróg przyzwyczaił się do poczucia bezpieczeństwa na głębokich tyłach, ale dla sił specjalnych Alfa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy odległość dawno przestała mieć znaczenie" - czytamy we wpisie na Telegramie.