Jednak z trzech rosyjskich hipersonicznych rakiet balistycznych średniego zasięgu Oriesznik na poligonie Kapustin Jar w Rosji została zniszczona. Jak poinformował w piątek szef Służb Bezpieczeństwa Ukrainy Wasyl Maluk, operację przeprowadziły siły właśnie jej jednostki (SBU), Wywiadu Wojskowego (HUR) i Służby Wywiadu Zagranicznego (SZRU).

Rosyjska rakieta hipersoniczna; zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Ukraińskie służby zniszczyły jedną z rakiet Oriesznik na poligonie Kapustin Jar w Rosji.

Operacja odbyła się latem 2023 roku, zanim nazwa "Oriesznik" stała się publicznie znana. Wiedział o tym prezydent Ukrainy oraz kilku przywódców innych państw.

Od początku roku Ukraina przeprowadziła blisko 160 skutecznych uderzeń na rosyjskie obiekty związane z wydobyciem i przetwarzaniem ropy, co spowodowało znaczne niedobory produktów naftowych w Rosji.

Rosja dysponuje jeszcze prawdopodobnie sześcioma rakietami Oriesznik, które mają zasięg około 5 tys. km, a ich wyrzutnie mają zostać rozmieszczone na Białorusi w grudniu 2025 roku.

Więcej o szczegółach operacji przeczytasz poniżej.

Dotąd nigdy tego nie ujawnialiśmy. Jednak krótko i zwięźle możemy powiedzieć, że jedna z trzech rakiet Oriesznik została skutecznie zniszczona na ich terytorium, na poligonie Kapustin Jar siłami HUR, SBU i SZRU - powiedział Wasyl Maluk podczas briefingu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.



Dodał, że uzyskano 100-proc. potwierdzenie zniszczenia tej rakiety. Zniszczenie było całkowite, była to bardzo udana operacja. Raportowano o niej wyłącznie prezydentowi Ukrainy; wiedziało o niej także kilku prezydentów innych państw - przekazał Maluk.

Według szefa SBU operację przeprowadzono "w momencie, gdy nazwy Oriesznik w zasadzie nikt jeszcze publicznie nie znał, nie używał, a Rosjanie wówczas szczególnie nią nie grozili". Jeśli się nie mylę, ta operacja została przeprowadzona dwa lata temu, latem - doprecyzował.

Mamy uderzenia dalekiego zasięgu, działania na głębokim zapleczu przeciwnika dzięki bezzałogowym statkom powietrznym. Mówimy o odległości powyżej 130 km. Warto również podkreślić, że wykonując zadania naczelnego dowódcy, prezydenta Ukrainy, uderzamy wyłącznie w legalne cele: wydobycie i przetwarzanie ropy, co stanowi o 90 proc. budżetu obronnego Rosji - wyjaśnił.

160 skutecznych uderzeń na obiekty wydobycia i przetwarzania ropy

Jak dodał, od początku roku w głębi terytorium Rosji przeprowadzono prawie 160 skutecznych uderzeń na obiekty wydobycia i przetwarzania ropy. Jeśli chodzi o wrzesień i październik tego roku, to 20 obiektów. Wśród nich sześć rafinerii, dwa terminale naftowe, trzy bazy paliwowe i dziewięć stacji przesyłowych ropy - sprecyzował szef SBU.

Według Maluka doprowadziło to do ponad 20 proc. niedoboru produktów naftowych na rynku wewnętrznym Rosji, zatrzymania 37 proc. mocy przerobowych oraz deficytu odpowiednich produktów naftowych w 57 regionach Rosji, a także zakazu eksportu benzyny do końca bieżącego roku. Szef SBU przyznał, że przeciwnik dysponuje bardzo silną obroną przeciwlotniczą. Najskuteczniej przeciwko naszym dronom dalekiego zasięgu działa rosyjski system Pancyr. Otóż od początku 2025 roku do dziś zniszczyliśmy 48 proc. wrogich Pancyrów - podkreślił Maluk.

Zełenski: Rosjanie mają jeszcze możliwość użycia do sześciu rakiet Oresznik

Rosjanie mają jeszcze możliwość użycia do sześciu rakiet Oresznik - powiadomił podczas briefingu prezydent Ukrainy. Według Zełenskiego szacowany zasięg nowej rosyjskiej rakiety wynosi 5 tys. km, a jej wyrzutnie z czasem zostaną rozmieszczone na Białorusi.

Wcześniej we wtorek agencja Reutera, powołując się na rzeczniczkę białoruskiego lidera Alaksandra Łukaszenki, Natallę Ejsmant poinformowała, że systemy Oriesznik zostaną rozmieszczone na Białorusi w grudniu. Wówczas Łukaszenka oznajmił, że rozmieszczenie przez Rosję w Białorusi hipersonicznych rakiet balistycznych Oriesznik jest odpowiedzią na eskalowanie sytuacji przez Zachód.

Dotychczas odbyły się dwa potwierdzone odpalenia pocisku Oriesznik. Pod koniec 2024 r. użyto go przeciwko zakładom rakietowym Piwdenmasz w Dnieprze na środkowym wschodzie Ukrainy, natomiast w lutym 2025 roku test przeprowadzony na poligonie w Rosji zakończył się niepowodzeniem. Eksplozja pocisku nastąpiła tuż po odpaleniu.