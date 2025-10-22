Dzieci wynoszone przez ratowników z przedszkola w Charkowie, w które w środę uderzył rosyjski dron - to właśnie ukazują zdjęcia opublikowane przez Państwową Służbę ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy. Dzieci cierpią na wojnie codziennie. Według statystyk biura Prokuratora Generalnego Ukrainy, od wybuchu pełnoskalowej agresji Rosji w 2022 roku do dziś zabitych zostało 659 dzieci, a prawie 20 tys. zostało deportowanych lub przymusowo przesiedlonych.
Jak już informowaliśmy o poranku, rosyjski dron uderzył w przedszkole w Charkowie.
"Jedna osoba zginęła. Składam kondolencje pogrążonej w żałobie rodzinie. Do tej pory siedem osób zostało rannych i otrzymuje pomoc medyczną. Wszystkie dzieci zostały ewakuowane i przebywają w schroniskach. Wstępne doniesienia wskazują, że wiele z nich wykazuje ostre reakcje stresowe (...). Rosja staje się coraz bardziej bezczelna. To jak plucie w twarz wszystkim, którzy nalegają na pokojowe rozwiązanie" - napisał na platformie X prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, zamieszczając wstrząsające zdjęcia.
Przypomnijmy, że w kwietniu rosyjski pocisk balistyczny uderzył tuż obok placu zabaw w rodzinnej miejscowości Wołodymyra Zełenskiego, Krzywym Rogu. 19 osób, w tym 9 dzieci zginęło. Na huśtawkach bujały się później pluszaki, które przynosili ludzie. Maskotki i zabawki układane były także w piaskownicy i na karuzeli.
Ukraina prowadzi codziennie aktualizowany rejestr dzieci pokrzywdzonych w wyniku wojny.
Od początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 roku do środy, 22 października 2025 roku - na podstawie danych Prokuratora Generalnego:
- 659 dzieci zostało zabitych,
- 2188 dzieci zostało rannych,
- 20 dzieci zostało ofiarami przemocy seksowalnej,
- 2165 dzieci uznaje się za zaginione,
- 19546 dzieci zostało deportowanych lub przymusowo przesiedlonych,
- 1713 dzieci wróciło z rosyjskich terenów do Ukrainy.
Więcej najnowszych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Zapraszamy.