Dzieci wynoszone przez ratowników z przedszkola w Charkowie, w które w środę uderzył rosyjski dron - to właśnie ukazują zdjęcia opublikowane przez Państwową Służbę ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy. Dzieci cierpią na wojnie codziennie. Według statystyk biura Prokuratora Generalnego Ukrainy, od wybuchu pełnoskalowej agresji Rosji w 2022 roku do dziś zabitych zostało 659 dzieci, a prawie 20 tys. zostało deportowanych lub przymusowo przesiedlonych.

Rosyjski atak na Charków; Ukraina, 22 października 2025 / Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy, X (oryg. ДСНС УКРАЇНИ) /

Zełenski: Plucie w twarz

Jak już informowaliśmy o poranku, rosyjski dron uderzył w przedszkole w Charkowie .

"Jedna osoba zginęła. Składam kondolencje pogrążonej w żałobie rodzinie. Do tej pory siedem osób zostało rannych i otrzymuje pomoc medyczną. Wszystkie dzieci zostały ewakuowane i przebywają w schroniskach. Wstępne doniesienia wskazują, że wiele z nich wykazuje ostre reakcje stresowe (...). Rosja staje się coraz bardziej bezczelna. To jak plucie w twarz wszystkim, którzy nalegają na pokojowe rozwiązanie" - napisał na platformie X prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, zamieszczając wstrząsające zdjęcia.

Rosyjski atak na Charków, 22.10.2025 / Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy, X (oryg. ДСНС УКРАЇНИ) /

Rosyjski atak na Charków, 22.10.2025 / Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy, X (oryg. ДСНС УКРАЇНИ) /

Rosyjski atak na Charków, 22.10.2025 / Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy, X (oryg. ДСНС УКРАЇНИ) /

Przypomnijmy, że w kwietniu rosyjski pocisk balistyczny uderzył tuż obok placu zabaw w rodzinnej miejscowości Wołodymyra Zełenskiego , Krzywym Rogu. 19 osób, w tym 9 dzieci zginęło. Na huśtawkach bujały się później pluszaki, które przynosili ludzie. Maskotki i zabawki układane były także w piaskownicy i na karuzeli.

Bolesna cisza na placu zabaw w Krzywym Rogu; Ukraina 12.04.2025 / Wołodymyr Zełenski / X /

Wojna, która ma twarz dziecka. Statystyki

Ukraina prowadzi codziennie aktualizowany rejestr dzieci pokrzywdzonych w wyniku wojny.

Od początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 roku do środy, 22 października 2025 roku - na podstawie danych Prokuratora Generalnego:

659 dzieci zostało zabitych,

2188 dzieci zostało rannych,

20 dzieci zostało ofiarami przemocy seksowalnej,

2165 dzieci uznaje się za zaginione,

19546 dzieci zostało deportowanych lub przymusowo przesiedlonych,

1713 dzieci wróciło z rosyjskich terenów do Ukrainy.