Rosyjskie siły inwazyjne wkraczają coraz głębiej. Ośrodek analityczny DeepState informuje o znaczącym rozszerzeniu się pola walki w obwodzie zaporoskim. W momencie, gdy oczy świata zwrócone są na broniący się resztkami sił Pokrowsk w obw. donieckim, to Zaporoże staje się areną okrutnych starć. Zagrożona jest jedna z ukraińskich twierdz - Hulajpole.

Rosyjskie siły coraz mocniej naciskają w Ukrainie / ANDRIY ANDRIYENKO/AFP/East News / East News

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl

Rosjanom udało się zająć miejscowość Uspieniwka - podaje DeepState, odnosząc się do wsi, położonej ok. 18 km od Hulajpola w obwodzie zaporoskim. Pierwsze doniesienia o utracie tego przyczółka przez Ukrainę pojawiły się 7 listopada.

DeepState weryfikuje informacje na temat kolejnych zajmowanych przez Moskwę miejscowości - Sołodkiego i Prywilnego, chociaż niektórzy blogerzy militarni potwierdzają informacje o utracie tych terenów.

Ośrodek, monitorujący ruchy wojsk na froncie podkreśla, że przewaga liczebna Rosjan jest zauważalna, a najeźdźcy naciskają w kierunku Hulajpola - ukraińskiej twierdzy w regionie. Ośrodek Studiów Wschodnich ocenia, że Rosjanie przekroczyli rzekę Janczur na pograniczu obwodów dniepropetrowskiego i zaporoskiego i zaledwie kilka kilometrów dzieli ich od drogi Pokrowśke-Hulajpole, stanowiącej główną trasą zaopatrzenia ukraińskiego zgrupowania w północno-wschodniej części obwodu zaporoskiego.

Operacja wojsk rosyjskich w rejonie poważnie zagraża twierdzy Hulajpole, która do tej pory była poza rosyjskim zasięgiem, mimo podejmowania licznych prób przez najeźdźców - konkluduje DeepState.