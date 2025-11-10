Rosyjskie siły inwazyjne wkraczają coraz głębiej. Ośrodek analityczny DeepState informuje o znaczącym rozszerzeniu się pola walki w obwodzie zaporoskim. W momencie, gdy oczy świata zwrócone są na broniący się resztkami sił Pokrowsk w obw. donieckim, to Zaporoże staje się areną okrutnych starć. Zagrożona jest jedna z ukraińskich twierdz - Hulajpole.

Rosjanom udało się zająć miejscowość Uspieniwka - podaje DeepState, odnosząc się do wsi, położonej ok. 18 km od Hulajpola w obwodzie zaporoskim. Pierwsze doniesienia o utracie tego przyczółka przez Ukrainę pojawiły się 7 listopada.

DeepState weryfikuje informacje na temat kolejnych zajmowanych przez Moskwę miejscowości - Sołodkiego i Prywilnego, chociaż niektórzy blogerzy militarni potwierdzają informacje o utracie tych terenów.

Ośrodek, monitorujący ruchy wojsk na froncie podkreśla, że przewaga liczebna Rosjan jest zauważalna, a najeźdźcy naciskają w kierunku Hulajpola - ukraińskiej twierdzy w regionie. Ośrodek Studiów Wschodnich ocenia, że Rosjanie przekroczyli rzekę Janczur na pograniczu obwodów dniepropetrowskiego i zaporoskiego i zaledwie kilka kilometrów dzieli ich od drogi Pokrowśke-Hulajpole, stanowiącej główną trasą zaopatrzenia ukraińskiego zgrupowania w północno-wschodniej części obwodu zaporoskiego.

Operacja wojsk rosyjskich w rejonie poważnie zagraża twierdzy Hulajpole, która do tej pory była poza rosyjskim zasięgiem, mimo podejmowania licznych prób przez najeźdźców - konkluduje DeepState.

Blogerzy militarni informują, że ukraińska obrona na rzece Janczur posypała się na początku listopada, właśnie w rejonie Uspieniwki. W efekcie, głównodowodzący ukraińskiej armii generał Oleksandr Syrski zdymisjonował dowódcę brygady odpowiedzialnej za utrzymanie terenu. W rejonie działa 102 Brygada Obrony Terytorialnej, która najprawdopodobniej znajduje się w okrążeniu, a jak informuje bloger militarny Thorkill, logistyka ukraińska opiera się tam na zrzutach dronowych. Sytuacja wygląda na dramatyczną.

Dowódca ukraińskich sił szturmowych, pułkownik Walentyn Manko zauważył, że siły rosyjskie gromadzą personel i wzmacniają jednostki we wschodnim obwodzie zaporoskim w ramach przygotowań do wznowienia ataków - przytacza natomiast amerykański Instytut Badań nad Wojną.

Pokrowsk (podobno) nadal się trzyma

"Trwa obrona aglomeracji Pokrowsko-Mirnogradzkiej. Sytuacja pozostaje trudna i dynamiczna. Wróg wykorzystuje wszystkie dostępne rezerwy, ale ponosi ogromne straty. W Mirnogradzie ukraińskie oddziały pewnie utrzymują swoje pozycje i niszczą rosyjskich okupantów na przedmieściach miasta" - podkreślił rzecznik Sztabu Generalnego major Andrij Kowalow, zaprzeczając tym samym informacjom o tym, że oblężone miejscowości w obwodzie donieckim zostały otoczone. 

Według źródeł białego wywiadu - nie powiązanych z Kremlem - Pokrowsk jest najprawdopodobniej w 90 proc. pod kontrolą rosyjską, a oddziały ukraińskie bronią się na północnych krańcach miasta. Logistyka armii ukraińskiej ma być znacznie utrudniona, ale - jak twierdzą oficjalne komunikaty wojskowe - funkcjonuje.

Rosyjska armia stara się zająć Pokrowsk od 2024 roku. Wobec zagrożenia okrążeniem z północy i południa, na przełomie października i listopada do działań w Pokrowsku skierowano także jednostki specjalne wywiadu wojskowego, SBU i wojsk powietrznodesantowych Ukrainy.

Pokrowsk potencjalnie może stać się największym podbitym przez Rosjan miastem od czasu zajęcia Bachmutu w 2023 r. To ostatnia poważna przeszkoda uniemożliwiająca wojskom rosyjskim dotarcie do Słowiańska i Kramatorska, jedynych dużych miast w obwodzie donieckim, które nadal znajdują się pod kontrolą Ukrainy.