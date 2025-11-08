Rosja przeprowadziła w nocy najsilniejszy od początku wojny atak na elektrownie cieplne spółki Centrenerho. "Obecnie produkcja energii wynosi zero. Zero! Straciliśmy to, co odbudowywaliśmy w trybie całodobowym. Całkowicie!" - oświadczyła spółka po zmasowanym ataku rakietowym i dronowym. Analitycy podkreślają, że czwarta zima pełnoskalowej inwazji Rosji będzie poważnym testem odporności obronnej Ukrainy.

Ciemności w Kijowie po jednym z ataków / Chubotin Kirill/Ukrinform/ABACA/Abaca/East News / East News

Rosja przeprowadziła intensywne nocne ataki na ukraińskie elektrownie cieplne, co spowodowało całkowite zatrzymanie produkcji energii przez firmę Centrenerho.

Ataki dotknęły m.in. elektrownie Trypilską i Zmijiwską, kluczowe dla zaopatrzenia Kijowa i obwodu charkowskiego.

Ukraina doświadczyła w sobotę rozległych przerw w dostawach energii. To efekt zmasowanych nocnych ataków ze strony Rosji.

"Nigdy wcześniej niewidziana liczba rakiet i niezliczona ilość dronów, które kilka razy na minutę celowały w te same elektrownie cieplne, które odbudowaliśmy po niszczycielskim ataku w 2024 roku" - podkreślono komunikacie firmy Centrenerho.

Zaznaczono, że nie minął nawet miesiąc od poprzedniego ataku, a dziś w nocy Rosja jednocześnie uderzyła w całą produkcję Centrenerho.

"Zatrzymaliśmy się (...). Obecnie produkcja energii wynosi zero. Zero! Straciliśmy to, co odbudowywaliśmy w trybie całodobowym. Całkowicie!" - oświadczyła spółka. Wiosną 2024 roku Centrenerho zostało całkowicie odcięte po atakach Rosji.

Ograniczenia zużycia energii elektrycznej w niedzielę

Centrenerho podkreśliło, że będzie odnawiać, naprawiać i wdrażać technikę nowej generacji. Spółka energetyczna eksploatuje dwie elektrownie cieplne: Trypilską w obwodzie kijowskim, zaopatrującą w prąd m.in. stolicę kraju, i Zmijiwską w obwodzie charkowskim.

"Rosja ponownie zaatakowała elektrownię cieplną DTEK. Sprzęt został poważnie uszkodzony. Pracujemy nad usunięciem skutków ostrzału" - czytamy w komunikatorze Telegram.

Od początku pełnowymiarowej inwazji elektrownie cieplne DTEK zostały zaatakowane ponad 210 razy.

Operator systemu przesyłowego Ukrenerho powiadomił, że ograniczenia zużycia energii elektrycznej w niedzielę będą obowiązywać w większości regionów przez całą dobę. Według Ukrenerho harmonogramy godzinowych przerw w dostawach energii elektrycznej dla ludności będą wprowadzane rotacyjnie, od dwóch do czterech bloków czasowych dziennie. Przez całą dobę ograniczenia będą obowiązywały również w przemyśle.

Ofiary śmiertelne nocnych ataków

W wyniku nocnych ataków, jak podaje BBC, zginęło co najmniej sześć osób.

W mieście Dniepr zginęły dwie osoby, a 12 zostało rannych. W Zaporożu zginęły trzy osoby.

Ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną przed zimą są już stałym elementem tej wojny. Rząd w Kijowie jest przekonany, że Moskwa nie tylko próbuje zaszkodzić morale obywateli Ukrainy, ale także sparaliżować jej gospodarkę, blokując sieć energetyczną.

Analitycy twierdzą, że czwarta zima pełnoskalowej inwazji Rosji będzie poważnym testem odporności obronnej Ukrainy.