Międzynarodowa Federacja Szachowa (FIDE) zezwoliła reprezentacjom Rosji i Białorusi na powrót do oficjalnych imprez oraz w pełni przywróciła prawa młodym zawodnikom z obu krajów. Nie ma jedynie decyzji w sprawie flag narodowych i hymnów w zawodach drużynowych seniorów - sprawa została odroczona. Rosyjscy oraz białoruscy sportowcy zostali wykluczeni lub ograniczono ich starty w wielu dyscyplinach międzynarodowych po inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku.

W kategoriach młodzieżowych i juniorskich drużyny z Rosji i Białorusi będą mogły startować z symbolami narodowymi, ale w kategoriach seniorskich na razie tylko jako neutralne.

FIDE zdecydowała, że rosyjscy i białoruscy szachiści mogą wrócić do rywalizacji w oficjalnych turniejach.

Młodzieżowe drużyny obu krajów mogą występować z symbolami narodowymi.

Zakazy udziału dla sportowców z Rosji i Białorusi zostały wprowadzone po inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku.

Członkowie Zgromadzenia Ogólnego FIDE, którzy obradowali w systemie zdalnym, głosowali nad dwoma różnymi wnioskami. Pierwszy z nich został zgłoszony przez Rosyjską Federację Szachową, a drugi przez Radę FIDE. Obie rezolucje dotyczyły niedawnej rekomendacji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl) ws. udziału w sporcie i neutralności politycznej.

Postanowiono, że reprezentacje Rosji i Białorusi będą mogły uczestniczyć w oficjalnych turniejach FIDE, zniesiono też ograniczenia dotyczące organizacji zawodów na Białorusi.

W kategoriach młodzieżowych i juniorskich drużyny z obu krajów będą mogły startować z symbolami narodowymi, ale w kategoriach seniorskich na razie tylko jako neutralne. FIDE zamierza się skonsultować z MKOl.

"Rada podejmie ostateczną decyzję w sprawie używania flag i hymnów w dorosłych zawodach drużynowych po tych konsultacjach, aby zapewnić zgodność z międzynarodowymi standardami sportowymi i MKOl" - poinformowała FIDE w oświadczeniu.

Propozycja Rosyjskiej Federacji Szachowej wzywała do natychmiastowego przywrócenia flag i hymnów we wszystkich zawodach.

Judocy byli pierwsi

Pod koniec listopada Międzynarodowa Federacja Judo jako pierwsza odwiesiła sportowców Rosji, umożliwiając im start pod flagą narodową i wysłuchanie hymnu na podium.

Kilkanaście dni wcześniej MKOl zalecił światowym federacjom sportowym, aby zezwoliły zawodnikom niższych kategorii wiekowych z Rosji i Białorusi na występy w imprezach nie jako sportowcom neutralnym, ale w barwach narodowych, pod własną flagą i z hymnem.

Rosjanie i Białorusini na igrzyskach

Sportowcy z Rosji i Białorusi mogą wystartować w zimowych igrzyskach olimpijskich Mediolan-Cortina w 2026 roku pod neutralną flagą. Tak samo było podczas ubiegłorocznych letnich igrzysk w Paryżu.

Warunkiem uczestnictwa zawodników z Rosji i Białorusi pod neutralną flagą w sportach indywidualnych jest brak powiązań z wojskiem i publicznego poparcia dla inwazji na Ukrainę.