Zakłócenia w dostawie prądu i ciepła - to skutki nocnego ataku sił ukraińskich na rosyjski Woroneż. Z doniesień niezależnych mediów wynika, że Kijów uderzył w tamtejszą elektrociepłownię, będącą największym dostawcą ciepła w mieście.
- W nocy z soboty na niedzielę siły ukraińskie zaatakowały Woroneż, miasto położone w południowo-zachodniej Rosji.
- Z doniesień niezależnych rosyjskich mediów wynika, że celem Ukraińców była tamtejsza elektrociepłownia, będąca największym dostawcą ciepła w mieście.
- Choć lokalne władze nie potwierdziły ataku, to z opublikowanego w mediach społecznościowych zdjęcia wynika, że obiekt został uszkodzony. Szczegóły w poniższym artykule.
Niezależny rosyjski telegramowy kanał "ASTRA" podał, że w nocy z soboty na niedzielę mieszkańcy Woroneża (miasta w południowo-zachodniej Rosji) informowali o eksplozjach, po których nastąpiły przerwy w dostawie prądu. "ASTRA", podobnie jak kilka lokalnych serwisów informacyjnych, przekazała, że celem Ukraińców była elektrociepłownia, która po ataku stanęła w płomieniach.