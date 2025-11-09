Uderzenie Kijowa zostało zarejestrowane na nagraniu opublikowanym przez ukraiński kanał na Telegramie "Exilenova+". "ASTRA" ustaliła, analizując materiał wideo, że siły ukraińskie trafiły Woroneską Elektrociepłownię nr 1, znajdującą się przy ul. Lebiediewa 2. Nie wiadomo jednak, czy do ataku użyto wyłącznie dronów, czy może też pocisków dalekiego zasięgu.

Zainstalowana moc elektryczna obiektu, który należy do przedsiębiorstwa energetycznego RSU Energy JSC, to 378,3 MW, a moc cieplna - 1389,3 Gcal/godzinę (gigakalorie na godzinę, jednostka miary energii cieplnej). Zakład zatrudnia ok. 430 osób. "ASTRA" przekazała, że woroneska elektrociepłownia to największy dostawca energii cieplnej w mieście - zaopatruje w ciepło cztery dzielnice Woroneża i ponad 1000 przedsiębiorstw.

Uszkodzony budynek elektrociepłowni

Lokalne władze dotychczas nie potwierdziły, by woroneska elektrociepłownia została zaatakowana przez Ukraińców; siłą rzeczy nie wskazano też, czy doszło do jakichś szkód. W mediach społecznościowych pojawiło się jednak zdjęcie, na którym widać, że obiekt został uszkodzony.