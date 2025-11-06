Rom Brasławski - uwolniony izraelski zakładnik - ujawnił, że był napastowany seksualnie w Strefie Gazy przez porywaczy z Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu. Informację przekazała stacja CNN. O molestowaniu seksualnym mówiły wcześniej uprowadzone kobiety. Brasławski jest pierwszym mężczyzną, który powiadomił o takich atakach.

Bojownicy Hamasu / OMAR AL-QATTAA/AFP/East News / East News

Uwolniony zakładnik opowiedział o przerażającym doświadczeniu molestowania seksualnego w Strefie Gazy.

21-letni Rom Brasławski wspomina codzienne cierpienie i strach podczas ponad dwóch lat niewoli, mówiąc, że modlił się tylko o przetrwanie kolejnego dnia.

Był ochroniarzem na festiwalu muzycznym i został porwany podczas ataku palestyńskich ugrupowań terrorystycznych w październiku 2023 roku.

Raport ONZ potwierdza, że podczas ataku Hamasu dochodziło do gwałtów, w tym gwałtów zbiorowych.

Uwolniony zakładnik przyznał, że był napastowany seksualnie w Strefie Gazy. To przemoc seksualna, a jej głównym celem było upokorzenie mnie. Chodziło o zmiażdżenie mojej godności i właśnie to zrobiono. Trudno mi mówić o tym konkretnie. Nie lubię o tym mówić - powiedział 21-letni Brasławski w wywiadzie dla izraelskiej telewizji, który został udostępniony CNN.

Mężczyzna, cytowany przez portal Times of Israel, nazwał napaść seksualną najstraszniejszą rzeczą. Po prostu modlisz się, żeby to się skończyło - powiedział. A kiedy tam byłem - każdego dnia, podczas każdego bicia - powtarzałem sobie: „Przeżyłem kolejny dzień w piekle. Jutro rano obudzę się w kolejnym piekle. I kolejnym. I kolejnym”. To się nie kończy - wspominał Brasławski.

Mężczyzna, który pracował jako ochroniarz na festiwalu muzycznym Nova, został uprowadzony trakcie ataku koalicji terrorystycznych ugrupowań palestyńskich w październiku 2023 roku. Należał do grupy ostatnich 20 żywych zakładników, uwolnionych w ubiegłym miesiącu po ponad dwóch latach niewoli w ramach porozumienia o zawieszeniu broni między Izraelem a Hamasem.

CNN zwrócił się do Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu z prośbą o komentarz.

W ubiegłym roku wysłanniczka ONZ ds. przestępstw seksualnych Pramila Patten przedstawiła raport, według którego podczas ataku Hamasu na Izrael dochodziło do gwałtów, w tym gwałtów zbiorowych. Takie zdarzenia odnotowano w co najmniej trzech lokalizacjach. Patten poinformowała, że "powtarzał się schemat znajdowania ofiar całkowicie lub częściowo nagich, związanych i zastrzelonych". Dodała, że "jasne i przekonujące" dowody wskazują na to, że zakładnicy byli również gwałceni w czasie przetrzymywania w Strefie Gazy.