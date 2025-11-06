W Afryce Zachodniej wybuchła epidemia rzadko spotykanej w tym regionie gorączki doliny Rift. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że w Mauretanii i Senegalu potwierdzono już ponad 400 przypadków zakażeń, a liczba zgonów wzrosła do 42. Eksperci ostrzegają, że choroba może szybko rozprzestrzenić się na kolejne kraje, jeśli nie zostaną podjęte natychmiastowe działania.

W Afryce Zachodniej wybuchła epidemia rzadko spotykanej w tym regionie gorączki doliny Rift (zdjęcie ilustracyjne) / Xinhua/ABACA / PAP/Abaca

Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała o wybuchu epidemii gorączki doliny Rift w Mauretanii i Senegalu; potwierdzono dotychczas 404 przypadki zakażeń i 42 zgony.

Choroba, dotychczas rzadko spotykana w Afryce Zachodniej, może szybko rozprzestrzenić się na sąsiednie kraje.

Epidemia związana jest z nietypowo obfitymi opadami deszczu, które w tej części Czarnego Kontynentu stworzyły doskonałe warunki dla rozmnażania się komarów; to właśnie te owady przenoszą wirusa.

Od października Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdziła 404 przypadki gorączki doliny Rift (RVF) w Mauretanii i Senegalu. Sytuacja jest szczególnie niepokojąca w tym pierwszym kraju, gdzie, według miejscowych służb medycznych, wskaźnik śmiertelności osiągnął 30 proc.

WHO ostrzegła, że choroba może szybko rozprzestrzenić się na sąsiednie kraje, jeśli nie zostaną podjęte działania zapobiegawcze. Informacje o wybuchu epidemii już zaniepokoiły Mali, którego zachodnia część sąsiaduje z dotkniętymi RVF terenami Senegalu i Mauretanii.

Gorączka doliny Rift (RVF) - co to za choroba?

Gorączka doliny Rift (ang. Rift Valley Fever, RVF) to wirusowa choroba zakaźna, która dotyka zarówno zwierzęta, jak i ludzi. Wywołuje ją wirus RVF z rodziny Bunyaviridae. Choroba została po raz pierwszy zidentyfikowana w latach 30. XX wieku w Kenii, w rejonie doliny Rift, od której pochodzi jej nazwa.

Wirus RVF rozprzestrzenia się głównie przez ukąszenia zakażonych komarów, ale do zakażenia może dojść także poprzez kontakt z krwią, narządami lub innymi płynami ustrojowymi zakażonych zwierząt, najczęściej bydła, owiec i kóz. Nie udokumentowano dotąd przypadków przenoszenia wirusa z człowieka na człowieka.

U ludzi gorączka doliny Rift najczęściej przebiega łagodnie, przypominając grypę - pojawia się gorączka, bóle mięśni, bóle głowy i ogólne osłabienie. U części zakażonych mogą jednak wystąpić poważniejsze powikłania, takie jak zapalenie wątroby, krwotoki, a nawet ślepota czy zapalenie mózgu. W najcięższych przypadkach choroba może prowadzić do śmierci.

Dotychczas wirus RVF występował głównie we wschodniej części Afryki, najczęściej na Madagaskarze, w Tanzanii i Kenii. Tegoroczne nietypowo obfite opady deszczu w Afryce Zachodniej stworzyły jednak doskonałe warunki dla komarów, które przenoszą wirusa na ludzi przez ukąszenie. Choć nie jest tak zabójczy jak malaria, wirus RVF odpowiadał w przeszłości za śmierć setek osób, np. w Egipcie w 1976 r., gdzie odnotowano około 200 tys. zakażeń i ponad 600 zgonów, i w Sudanie, w którym w 2007 r. zmarło 230 osób.

Co istotne, nie istnieje specyficzne leczenie ani szczepionka dla ludzi przeciwko RVF. Najważniejsze są działania profilaktyczne: ochrona przed ukąszeniami komarów, unikanie kontaktu z krwią i narządami chorych zwierząt oraz szybkie wykrywanie i izolowanie ognisk choroby.