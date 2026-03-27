​Komisja Europejska poinformowała w piątek, że 24 marca doszło do cyberataku wymierzonego w jej infrastrukturę chmurową obsługującą platformę internetową Europa.

24 marca doszło do cyberataku na platformę Komisji Europejskiej. Z wstępnych ustaleń wynika, że z zaatakowanych stron mogły zostać pozyskane dane. Zaznaczono jednak, że incydent został szybko opanowany, a jego pełny zakres pozostaje przedmiotem dalszego dochodzenia.

"Systemy wewnętrzne nie zostały dotknięte cyberatakiem" - podkreślono w komunikacie KE. Nie wskazano dotąd sprawców ani grupy odpowiedzialnej za atak.