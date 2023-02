Ministerstwo Sportu i Turystyki poinformowało dziś, że Polska, Estonia, Litwa i Łotwa potępiły wysiłki MKOl, mające na celu przywrócenie sportowców krajów agresorów, Rosji i Białorusi, do międzynarodowych zawodów.

Wspólne stanowisko w tej sprawie przedstawili Minister Sportu i Turystyki RP Kamil Bortniczuk, Minister Kultury Republiki Estońskiej Piret Hartman, Minister Edukacji, Nauki i Sportu Republiki Litewskiej Jurgita Siugzdiniene oraz Minister Edukacji i Nauki Republiki Łotewskiej Anda Caksa.

22:58

Zwierzchnik polskiego prawosławia wysłał list do patriarchy Cyryla. "Dzięki wysiłkom Waszej Świątobliwości, Rosyjska Cerkiew Prawosławna lśni duchowym odrodzeniem i służy przykładem dla innych" - pisze w nim abp Sawa. "Wrogowi wiary nie podoba się stabilność Cerkwi - stara się ją zniszczyć. Naocznie świadczy o tym to, co stało się w Ukrainie" - dodaje. O tym wstrząsającym liście Tomasz Terlikowski w Radiu RMF24 rozmawiał z Dariuszem Brunczem z portalu ekumenizm.pl.

22:47

Dodatkowe podatki od nadmiarowych zysków nie działają. W czasie, gdy wielu ludziom brakuje pieniędzy na ogrzewanie i paliwo, kolejne koncerny naftowe ujawniają wyniki finansowe. Wynika z nich, że ich udziałowcy i prezesi mogliby... palić w piecach pieniędzmi. Wraz z nadejściem okresu publikacji wyników za 2022 rok, okazuje się, że jeszcze nigdy w historii te firmy nie miały takich zysków, jak podczas trwającej wojny z Rosją.

22:31

Sądzę, że Ukrainia zasługuje na to, by rozpocząć w tym roku negocjacje o akcesji do UE - oświadczył prezydent tego kraju Wołodymyr Zełenski.

Kończy się praca rządu i Rady Najwyższej (parlamentu Ukrainy) nad wypełnieniem siedmiu zaleceń UE. Wiosną przyjdzie czas na ocenę realizacji tych zadań - powiedział ukraiński przywódca.

22:22

Nie jestem tym zachwycony, ale być może Serbia będzie musiała nałożyć na Rosję sankcje - wyznał serbski prezydent Aleksandar Vučić w wystąpieniu przed Zgromadzeniem Narodowym Republiki Serbii (parlamentem).

22:08

52 proc. Niemców uważa, że decyzja rządu o wysłaniu czołgów Leopard na Ukrainę była słuszna, 39 proc. jest zdania, że był to błąd - wynika z opublikowanego sondażu telewizji ARD.

59 proc. twierdzi, że ma małe lub żadne zaufanie do Bundeswehry. To najniższa wartość od 1998 roku.

21:59

Rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price wyraził zaniepokojenie - jak to ujął - zorganizowanymi wysiłkami węgierskich oficjeli i rządowych mediów, by zdyskredytować ambasadora USA i Stany Zjednoczone.

To reakcja na publiczny spór między ambasadorem Davidem Pressmanem i węgierskimi władzami m.in. na temat wojny na Ukrainie.

21:44

Popieramy zawieszanie rosyjskich i białoruskich związków sportowych w międzynarodowych federacjach sportowych - oświadczyła rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre. Dodała jednak, że w przypadkach takich, jak igrzyska olimpijskie, gdzie MKOl zgodził się na uczestnictwo sportowców z tych krajów, powinno zakazać się używania ich flag i hymnów.

W ubiegłym tygodniu Międzynarodowy Komitet Olimpijski zapowiedział, że "bada" możliwość dopuszczenia Rosjan i Białorusinów udziału w igrzyskach pod neutralną flagą.

21:32

To, co myśli ambasador USA, czy jakikolwiek inny ambasador o wewnętrznych stosunkach panujących na Węgrzech, jest nieistotne, bo to nie jego sprawa - oświadczył minister spraw zagranicznych i handlu Węgier Péter Szijjártó w odpowiedzi na krytykę ze strony ambasadora USA w Budapeszcie Davida Pressmana.

Pressman skrytykował węgierski rząd w sprawie podejścia do wojny w Ukrainie w środowym artykule opublikowanym przez portal Politico: "Liderzy węgierskiego rządu często mówią o promowaniu pokoju, ale nadal forsują politykę popieraną przez Putina, od potępienia sankcji do przyjęcia rosyjskich propozycji 'zawieszenia broni'" - napisał.

21:25

Prezydencja Szwecji w Radzie UE to "okno możliwości" w sprawie dołączenia Ukrainy do Unii Europejskiej. Szwecja ma pewne instrumenty, które, jeśli będą dobrze wykorzystane, mogą doprowadzić przy sprzyjających okolicznościach do rozpoczęcia procesu akcesyjnego - oznajmił w Sztokholmie szef MSZ RP Zbigniew Rau.

21:06

W tym tygodniu może zostać ogłoszona decyzja o przekazaniu Ukrainie broni dalszego zasięgu, czyli amunicji GLSDB. Analitycy wojskowi wskazują, że może to znacząco wpłynąć na przebieg trwającej wojny, bowiem w zasięgu pocisków znajdą się wszystkie linie zaopatrzeniowe armii Putina na okupowanym przez Rosjan wschodzie Ukrainy, w tym również część Krymu.

20:55

Znana z protestów antykremlowskich grupa Pussy Riot w krótkim filmie zatytułowanym "Prochy Putina" wzywa do przyłączenia się do "ruchu przeciwko najbardziej niebezpiecznemu żyjącemu dyktatorowi" i pali ogromny portret przywódcy Rosji.

20:34

Uświadamiamy amerykańskich partnerów, że mamy historyczną szansę pokonania Rosji i przekonujemy ich do członkostwa Ukrainy w NATO - poinformował w Waszyngtonie szef sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Radosław Fogiel podczas briefingu ze swoimi odpowiednikami z Ukrainy i Litwy.

Ukraiński poseł Ołeksandr Mereżko wyraził przekonanie, że mimo początkowego "nie", USA zgodzą się na przekazanie samolotów F-16.

20:22

W ramach misji pomocy wojskowej Unii Europejskiej na Ukrainie, Francja wyśle do Polski 150 żołnierzy. Pod dowództwem dowództwa operacyjnego misji EUMAM - Dowództwa Szkolenia Sił Połączonych (CAT-C), zlokalizowanego w Polsce, będzie szkolił ukraińskich żołnierzy - napisał na Twitterze rzecznik polskiego resortu spraw zagranicznych Łukasz Jasina.