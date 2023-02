"Warunkiem jakiegokolwiek trwałego pokoju w Europie jest to, żeby Ukraina przepędziła Rosję ze swojego terytorium" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. "Wyjście z twarzą agresora z tego konfliktu byłoby najgorszym scenariuszem - nie tylko, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo, ale globalnie. To by pokazywało potencjalnym zainteresowanym taką agresją, że to się po prostu opłaca" - dodał.

Paweł Jabłoński podkreślał, że celem Polski jest to, by z agresji na Ukrainę Rosja "wyszła pokonana, twarz absolutnie straciła i została rozliczona". Ocenił, że Rosja cały czas kieruje się tymi samymi zasadami co w czasie II wojny światowej. To jest jeden do jednego kontynuacja tego, co było 70-80 lat temu - zauważył wiceszef MSZ.

Robert Mazurek pytał też swojego gościa o kolejne sankcje wobec Rosji. Od dawna mówimy, że sankcje powinny być jak najściślejsze, nie tylko rozciągać się na jak największą liczbę obszarów, ale też być szczelne. Dzisiaj to jest jedno z głównych wyzwań - oświadczył Jabłoński.



Rosja, gdyby sankcji nie było, miałaby dzisiaj dużo lepszą sytuację. Byłaby w stanie dużo szybciej produkować broń. Miałaby dostęp do technologii, których dzisiaj nie ma - wyliczał wiceszef dyplomacji. Dzisiaj Rosja używa starego sprzętu z magazynów. Ma go bardzo dużo i to jest niezwykle groźne cały czas. Wyobraźmy sobie, co by było, gdyby Rosja cały czas miała dostęp do technologii. My ten dostęp jej odcięliśmy, a przynajmniej mocno ograniczyliśmy - analizował.

Unia Europejska ma narzędzia, żeby sankcjonować te podmioty, które pomagają w omijaniu sankcji - ocenił Jabłoński. Pytanie, czy będzie chciała z nich skorzystać, czy jest gotowość polityczna - zastrzegł.