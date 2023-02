Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow twierdzi, że Rosja mobilizuje nawet 500 tysięcy żołnierzy na nową ofensywę w Ukrainie, która może rozpocząć się 24 lutego, w rocznicę napaści.

Rosyjscy żołnierze na zdjęciu ilustracyjnym / Russian Defense Ministry Press Office / PAP/EPA

Według przewidywań ekspertów i danych wywiadu Rosja gromadzi sił, aby dokonać przed rocznicą inwazji kolejnej ofensywy na dużą skalę. Oficjalnie Rosja prowadziła mobilizację na wojnę z Ukrainą od jesieni 2022 roku.

Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow ponownie apeluje do Zachodu o przyspieszenie dostaw broni. Twierdzi, że Ukraina musi przygotować się na nową ofensywę ze strony Rosjan. Według niego Moskwa zmobilizowała na wojnę więcej żołnierzy, niż mówią oficjalne dane. Jego zdaniem to 500 tysięcy ludzi.

Reznikow jest przekonany, że nowa ofensywa Rosji rozpocznie się 24 lutego, w rocznicę napaści tego kraju na Ukrainę i skoncentruje się na wschodzie i południu kraju.

O dacie 24 lutego mówił w zeszłym tygodniu także Ołeksij Daniłow, szef Rady Bezpieczeństwa Ukrainy. Podkreślił, że najcięższe walki dopiero nadejdą, a następne kilka miesięcy będzie kluczowe dla przebiegu wojny.

Rosja przygotowuje się do maksymalnej eskalacji. Gromadzi wszystko, co możliwe, przeprowadza manewry i szkolenia. Rozumiemy, że wszystko jest na stole. Mogę powiedzieć, że nie wykluczamy żadnego scenariusza w ciągu najbliższych dwóch do trzech tygodni - oświadczył.