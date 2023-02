Pressman, który nie pierwszy raz występuje z krytyką posunięć rządu Viktora Orbana, przyjechał na Węgry we wrześniu 2022 r. po prawie dwóch latach nieobecności amerykańskiego ambasadora w tym kraju. Był to wyraz krytycznego podejścia administracji Joe Bidena do polityki rządu Orbana, który z kolei nie ukrywał sympatii do byłego prezydenta USA Donalda Trumpa.

Pod koniec stycznia Szijjarto i Pressman spotkali się na roboczym lunchu, omawiając m.in. wojnę na Ukrainie oraz współpracę w ramach NATO.

Amerykanin mówił wówczas o potrzebie kontynuacji rozmów "na temat wyzwań, którym nasze kraje powinny wspólnie stawić czoła" i o "możliwości wzmocnienia naszego partnerstwa".