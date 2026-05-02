Śledztwo w sprawie przyczyn katastrofy

Według wstępnych ustaleń lokalnej policji, cytowanych przez portal El Universal, śledczy sprawdzają, czy do wypadku mogła przyczynić się awaria układu hamulcowego autobusu. Na udostępnionych przez służby zdjęciach widać przewrócony na bok, zniszczony i pokryty błotem pojazd.

Prokuratura oraz służby techniczne prowadzą czynności mające na celu wyjaśnienie okoliczności tragedii.

Wypadki autobusowe - powracający problem w Meksyku

Jak przypomina agencja Reutera, w Ameryce Łacińskiej regularnie dochodzi do poważnych wypadków drogowych z udziałem autobusów.

We wrześniu ubiegłego roku w centralnym Meksyku zginęło co najmniej 10 osób, a 61 zostało rannych po zderzeniu pociągu towarowego z autobusem pasażerskim . W lutym 2025 roku w południowej części kraju doszło do jeszcze większej tragedii - w zderzeniu autobusu z ciężarówką śmierć poniosło ponad 40 osób.

Autobusy dalekobieżne pozostają podstawowym środkiem transportu w Meksyku, gdzie sieć kolejowa dla pasażerów jest słabo rozwinięta. Meksykańskie władze zapowiedziały rozbudowę krajowej sieci połączeń kolejowych, by poprawić bezpieczeństwo podróżnych i zmniejszyć zależność od transportu drogowego.