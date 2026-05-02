W zachodnim Meksyku doszło do tragicznego wypadku - autobus turystyczny, którym podróżowały dziesiątki osób, zjechał z drogi i dachował, w wyniku czego zginęło co najmniej 11 osób, a 31 zostało rannych. Do zdarzenia doszło podczas długiego weekendu związanego z obchodami Święta Pracy.
- W zachodnim Meksyku doszło do wypadku autobusu turystycznego - zginęło co najmniej 11 osób, a ponad 30 zostało rannych.
- Śledczy nie wykluczają, że do tragedii mogła przyczynić się awaria układu hamulcowego autobusu.
- Rząd Meksyku zapowiada rozbudowę sieci kolejowej, by poprawić bezpieczeństwo i ograniczyć liczbę wypadków drogowych.
Do tragedii doszło w piątek w zachodniej części Meksyku, w pobliżu miejscowości Amatlan de Canas w stanie Nayarit. Autobus, który wyjechał ze stanu Jalisco, przewoził pasażerów do jednego z lokalnych ośrodków wypoczynkowych - informują władze stanowe, cytowane przez Reutesa.
W pewnym momencie pojazd zjechał z drogi i dachował. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe z dwóch stanów, a na czas ich działań czasowo zamknięto odcinek drogi. Zginęło co najmniej 11 osób, a 31 zostało rannych.