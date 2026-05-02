W zachodnim Meksyku doszło do tragicznego wypadku - autobus turystyczny, którym podróżowały dziesiątki osób, zjechał z drogi i dachował, w wyniku czego zginęło co najmniej 11 osób, a 31 zostało rannych. Do zdarzenia doszło podczas długiego weekendu związanego z obchodami Święta Pracy.

  • W zachodnim Meksyku doszło do wypadku autobusu turystycznego - zginęło co najmniej 11 osób, a ponad 30 zostało rannych.
  • Śledczy nie wykluczają, że do tragedii mogła przyczynić się awaria układu hamulcowego autobusu.
  • Rząd Meksyku zapowiada rozbudowę sieci kolejowej, by poprawić bezpieczeństwo i ograniczyć liczbę wypadków drogowych.
Do tragedii doszło w piątek w zachodniej części Meksyku, w pobliżu miejscowości Amatlan de Canas w stanie Nayarit. Autobus, który wyjechał ze stanu Jalisco, przewoził pasażerów do jednego z lokalnych ośrodków wypoczynkowych - informują władze stanowe, cytowane przez Reutesa.

W pewnym momencie pojazd zjechał z drogi i dachował. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe z dwóch stanów, a na czas ich działań czasowo zamknięto odcinek drogi. Zginęło co najmniej 11 osób, a 31 zostało rannych.

Śledztwo w sprawie przyczyn katastrofy

Według wstępnych ustaleń lokalnej policji, cytowanych przez portal El Universal, śledczy sprawdzają, czy do wypadku mogła przyczynić się awaria układu hamulcowego autobusu. Na udostępnionych przez służby zdjęciach widać przewrócony na bok, zniszczony i pokryty błotem pojazd.

Prokuratura oraz służby techniczne prowadzą czynności mające na celu wyjaśnienie okoliczności tragedii.

Wypadki autobusowe - powracający problem w Meksyku

Jak przypomina agencja Reutera, w Ameryce Łacińskiej regularnie dochodzi do poważnych wypadków drogowych z udziałem autobusów.

We wrześniu ubiegłego roku w centralnym Meksyku zginęło co najmniej 10 osób, a 61 zostało rannych po zderzeniu pociągu towarowego z autobusem pasażerskim. W lutym 2025 roku w południowej części kraju doszło do jeszcze większej tragedii - w zderzeniu autobusu z ciężarówką śmierć poniosło ponad 40 osób.

Autobusy dalekobieżne pozostają podstawowym środkiem transportu w Meksyku, gdzie sieć kolejowa dla pasażerów jest słabo rozwinięta. Meksykańskie władze zapowiedziały rozbudowę krajowej sieci połączeń kolejowych, by poprawić bezpieczeństwo podróżnych i zmniejszyć zależność od transportu drogowego.

Zobacz również: