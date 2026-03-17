Trump kolejny raz wskazuje na Kubę

Tymczasem prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump powiedział w poniedziałek, że sądzi, iż będzie miał "zaszczyt" przejęcia Kuby. Dodał, że jest to kraj "upadły", który nie posiada "niczego" poza pięknym krajobrazem i wspaniałymi ludźmi.

Z kolei prezydent Kuby Miguel Diaz-Canel poinformował w piątek, że wyspa nie otrzymała dostaw ropy od ponad trzech miesięcy. Podstawami systemu energetycznego są aktualnie energia słoneczna, gaz ziemny i elektrownie cieplne. Diaz-Canel potwierdził też, że Kuba rozpoczęła rozmowy z rządem USA.