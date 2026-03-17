Ambasada Polski w stolicy Kuby, Hawanie, opublikowała komunikat dla osób planujących podróż na tę wyspę. Placówka dyplomatyczna zaleciła bieżące śledzenie komunikatów przekazywanych przez linie lotnicze lub organizatorów podróży. Ma to związek z zawieszeniem połączeń lotniczych przez jednego z przewoźników na skutek ograniczonej dostępności paliwa w kubańskiej stolicy.

  • Bądź na bieżąco! Wejdź na RMF24.pl.

Ważny komunikat Ambasady RP w Hawanie

Francuska linia lotnicza Air France czasowo zawiesiła połączenia lotnicze z Kubą. Decyzja miała związek z ograniczoną dostępnością paliwa lotniczego w Hawanie.

W związku z decyzją francuskiego przewoźnika polska ambasada w kubańskiej stolicy wydała komunikat dla planujących podróż do tego kraju. Placówka dyplomatyczna zaleciła bieżące śledzenie komunikatów przekazywanych przez linie lotnicze lub organizatorów podróży.

Trump kolejny raz wskazuje na Kubę

Tymczasem prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump powiedział w poniedziałek, że sądzi, iż będzie miał "zaszczyt" przejęcia Kuby. Dodał, że jest to kraj "upadły", który nie posiada "niczego" poza pięknym krajobrazem i wspaniałymi ludźmi.

Z kolei prezydent Kuby Miguel Diaz-Canel poinformował w piątek, że wyspa nie otrzymała dostaw ropy od ponad trzech miesięcy. Podstawami systemu energetycznego są aktualnie energia słoneczna, gaz ziemny i elektrownie cieplne. Diaz-Canel potwierdził też, że Kuba rozpoczęła rozmowy z rządem USA.

