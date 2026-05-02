2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Tego dnia ulice w całym kraju zdobią biało-czerwone barwy, które są symbolem jedności, patriotyzmu i historii narodu polskiego.

Co oznaczają kolory polskiej flagi? Symbolika, historia i zasady wywieszania

Symbolika barw

Biel i czerwień na polskiej fladze nawiązują bezpośrednio do godła państwowego - biały pas symbolizuje orła, a czerwony odnosi się do tarczy herbowej. Biel oznacza dobro i czystość narodu, czerwień - majestat i odwagę polskich władców. Kolejność barw nie jest przypadkowa: biel zawsze znajduje się na górze (lub po lewej stronie w układzie pionowym), co podkreśla jej nadrzędne znaczenie.

Zasady eksponowania flagi

Flaga Polski towarzyszy najważniejszym wydarzeniom - zarówno radosnym, jak i tragicznym. Jej wywieszanie wiąże się z określonymi zasadami:

Flaga musi być czysta, niepognieciona i niepostrzępiona.

Na maszcie powinna wisieć od świtu do zmroku, a jeśli dłużej - musi być oświetlona.

Na terenie Polski flaga państwowa RP ma zawsze pierwszeństwo przed innymi flagami. Jeśli eksponuje się na masztach więcej flag, flagę państwową RP podnosi się (wciąga na maszt) jako pierwszą i opuszcza jako ostatnią.

Nie powinno się podnosić i wywieszać flagi w dni deszczowe i przy bardzo silnym wietrze. W czasie burzy, bardzo silnego wiatru lub śnieżycy flagi należy jak najszybciej opuścić i zdjąć.

Flaga nie może dotykać ziemi, wody ani być używana jako nakrycie stołu czy opakowanie.

Na fladze państwowej RP nie wolno umieszczać napisów ani rysunków.

Powszechny stał się zwyczaj umieszczania na barwach narodowych nazw miejscowości, z których przyjeżdżają kibice na zawody sportowe (na przykład w skokach narciarskich), aby jednak nie naruszać zasad, powinny to być barwy narodowe, a nie flagi o proporcji 5:8.

Godnym sposobem zniszczenia zużytej flagi lub banneru jest niepubliczne spalenie. Możliwe jest także godne zniszczenie flagi przez rozdzielenie barw.

Rodzaje flagi

Wyróżnia się dwa rodzaje flagi państwowej: biało-czerwony prostokąt oraz flagę z godłem RP na białym pasie, której mogą używać tylko oficjalne przedstawicielstwa za granicą, cywilne lotniska i samoloty, kapitanaty portów i polskie statki morskie jako banderę.

Barwy narodowe RP różnią się od flagi państwowej RP tym, że nie mają określonych proporcji. Mogą być zatem dowolnej długości i szerokości. Trzeba jednak pamiętać, że szerokość obu pasów musi być równa. Zgodnie z konstytucją barwy narodowe podlegają ochronie prawnej.

Historia biało-czerwonej

Barwy narodowe pojawiły się po raz pierwszy podczas obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1792 roku. Oficjalnie zostały ustanowione w 1831 roku przez Sejm Królestwa Polskiego. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, II Rzeczpospolita przyjęła ustawę określającą wygląd flagi - biały i czerwony pas w proporcjach 5:8.

Dzień Flagi RP

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej został ustanowiony w 2004 roku, by umożliwić Polakom wywieszanie flagi nie tylko podczas świąt państwowych, jak wynikało z ustawodawstwa odziedziczonego po PRL, ale w każdej sytuacji, przy zachowaniu należytej czci i szacunku.

Wybór daty 2 maja także miał swoje uzasadnienie historyczne. W PRL był to dzień obowiązkowego zdejmowania flagi po Święcie Pracy z uwagi na zakaz obchodzenia rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Jednocześnie 2 maja jest obchodzony jako Dzień Polonii i Polaków za Granicą.