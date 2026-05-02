2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Tego dnia ulice w całym kraju zdobią biało-czerwone barwy, które są symbolem jedności, patriotyzmu i historii narodu polskiego.
- Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.
Biel i czerwień na polskiej fladze nawiązują bezpośrednio do godła państwowego - biały pas symbolizuje orła, a czerwony odnosi się do tarczy herbowej. Biel oznacza dobro i czystość narodu, czerwień - majestat i odwagę polskich władców. Kolejność barw nie jest przypadkowa: biel zawsze znajduje się na górze (lub po lewej stronie w układzie pionowym), co podkreśla jej nadrzędne znaczenie.
Flaga Polski towarzyszy najważniejszym wydarzeniom - zarówno radosnym, jak i tragicznym. Jej wywieszanie wiąże się z określonymi zasadami:
- Flaga musi być czysta, niepognieciona i niepostrzępiona.
- Na maszcie powinna wisieć od świtu do zmroku, a jeśli dłużej - musi być oświetlona.
- Na terenie Polski flaga państwowa RP ma zawsze pierwszeństwo przed innymi flagami. Jeśli eksponuje się na masztach więcej flag, flagę państwową RP podnosi się (wciąga na maszt) jako pierwszą i opuszcza jako ostatnią.
- Nie powinno się podnosić i wywieszać flagi w dni deszczowe i przy bardzo silnym wietrze. W czasie burzy, bardzo silnego wiatru lub śnieżycy flagi należy jak najszybciej opuścić i zdjąć.
- Flaga nie może dotykać ziemi, wody ani być używana jako nakrycie stołu czy opakowanie.
- Na fladze państwowej RP nie wolno umieszczać napisów ani rysunków.
- Powszechny stał się zwyczaj umieszczania na barwach narodowych nazw miejscowości, z których przyjeżdżają kibice na zawody sportowe (na przykład w skokach narciarskich), aby jednak nie naruszać zasad, powinny to być barwy narodowe, a nie flagi o proporcji 5:8.
- Godnym sposobem zniszczenia zużytej flagi lub banneru jest niepubliczne spalenie. Możliwe jest także godne zniszczenie flagi przez rozdzielenie barw.
Wyróżnia się dwa rodzaje flagi państwowej: biało-czerwony prostokąt oraz flagę z godłem RP na białym pasie, której mogą używać tylko oficjalne przedstawicielstwa za granicą, cywilne lotniska i samoloty, kapitanaty portów i polskie statki morskie jako banderę.
Barwy narodowe RP różnią się od flagi państwowej RP tym, że nie mają określonych proporcji. Mogą być zatem dowolnej długości i szerokości. Trzeba jednak pamiętać, że szerokość obu pasów musi być równa. Zgodnie z konstytucją barwy narodowe podlegają ochronie prawnej.
Barwy narodowe pojawiły się po raz pierwszy podczas obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1792 roku. Oficjalnie zostały ustanowione w 1831 roku przez Sejm Królestwa Polskiego. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, II Rzeczpospolita przyjęła ustawę określającą wygląd flagi - biały i czerwony pas w proporcjach 5:8.
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej został ustanowiony w 2004 roku, by umożliwić Polakom wywieszanie flagi nie tylko podczas świąt państwowych, jak wynikało z ustawodawstwa odziedziczonego po PRL, ale w każdej sytuacji, przy zachowaniu należytej czci i szacunku.
Wybór daty 2 maja także miał swoje uzasadnienie historyczne. W PRL był to dzień obowiązkowego zdejmowania flagi po Święcie Pracy z uwagi na zakaz obchodzenia rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Jednocześnie 2 maja jest obchodzony jako Dzień Polonii i Polaków za Granicą.