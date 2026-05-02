Autobus wpadł do Sekwany w miejscowości Juvisy-sur-Orge, ok. 20 kilometrów do Paryża. Za kierownicą siedziała kandydatka na kierowcę, która zbliżała się do końca kursu.
- Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl
Wypadek miał miejsce w czwartek rano. Jak informuje BBC, kierująca była na końcowym etapie praktycznej nauki jazdy autobusem. W pewnym momencie uderzyła w zaparkowane auto, spychając je do Sekwany. W wodzie wylądował również autobus.
W momencie wypadku w autobusie były cztery osoby. Wszystkie zostały szybko uratowane.
W zepchniętym do wody aucie nie było nikogo.
Testy wykazały, że kierująca autobusem nie była pod wpływem alkoholu ani narkotyków. Okoliczności wypadku będą szczegółowo badane.
W akcji ratunkowej po wypadku brało udział ponad 90 strażaków oraz przedstawiciele innych służb. Wykorzystano również nurków.