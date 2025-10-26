W nocy Rosjanie znów przeprowadzili krwawy atak na Kijów. Trzy osoby zginęły, a 29 - w tym siedmioro dzieci - zostało rannych - podaje państwowa służba ratownicza. Rosyjskie pociski trafiły między innymi w dwa wieżowce mieszkalne.

Zniszczenia po rosyjskim ataku w Kijowie, 10 października 2025 r. / Vladyslav Musiienko / PAP

W efekcie rosyjskiego ataku na Kijów trzy osoby zginęły, 29 jest rannych, w tym siedmioro dzieci - informują ukraińskie służby ratownicze

Wojskowa administracja ukraińskiej stolicy zapewniła, że "wszyscy otrzymują pomoc medyczną, niektórzy zostali hospitalizowani".

W ukraińskiej stolicy słuchać było serię potężnych eksplozji.

Odłamki zestrzelonych dronów spadły na budynki mieszkalne w rejonach Desniańskim i Obołońskim, wywołując pożary i poważne zniszczenia. Uszkodzone zostały m.in. 9- i 16-piętrowe bloki. Mieszkańcy musieli zostać ewakuowani. Strażacy cały czas walczą na miejscu z pożarami.

Władze Kijowa mają w ciągu dnia przekazać informacje o pełnej skali zniszczeń i rozmiarach ataku.

To kolejna niespokojna noc w Kijowie.