Stany Zjednoczone, Rosja i Ukraina są bliskie dyplomatycznego rozwiązania konfliktu - twierdzi specjalny wysłannik Władimira Putina, który odwiedza właśnie USA.

Wysłannik Kremla Kiriłł Dmitrijew twierdzi, że rozwiązanie dyplomatyczne wojny jest możliwe / DREW ANGERER/AFP/East News / East News

Kiriłł Dmitrijew specjalny wysłannik prezydenta Rosji Władimira Putina ds. inwestycji i współpracy gospodarczej, powiedział w piątek, że jego zdaniem Stany Zjednoczone, Ukraina i Rosja są bliskie dyplomatycznego rozwiązania, które zakończy trwający ponad trzy lata konflikt.

Uważam, że Rosja, USA i Ukraina są w rzeczywistości dość blisko dyplomatycznego rozwiązania. To duży krok ze strony prezydenta Zełenskiego, że już przyznaje, iż chodzi o linie frontu - powiedział Dmitrijew w rozmowie z CNN.

Wiecie, jego wcześniejsze stanowisko było takie, że Rosja powinna się całkowicie wycofać, więc uważam, że jesteśmy stosunkowo blisko dyplomatycznego rozwiązania, które można wypracować - dodał, zapominając o fakcie, że Władimir Putin pozostaje przy warunkach, które narzuca Ukrainie i światu od 2022 roku.

Kto przeszkadza Rosji w "pokojowych wysiłkach"?

Rosyjski wysłannik przekazał również, że spotkanie Putina i Donalda Trumpa odbędzie się, ale "prawdopodobnie w późniejszym terminie".

Wcześniej Dmitrijew obwinił "różne siły, głównie Wielką Brytanię i Europejczyków", o to, że próbują wykoleić bezpośredni dialog między przywódcami USA i Rosji. Wysłannik Kremla zapewnił, że dialog między USA i Rosją będzie jednak kontynuowany.

Według portalu Axios, doradca rosyjskiego przywódcy ma spotkać się w sobotę w Miami ze specjalnym wysłannikiem ds. misji pokojowych Stevem Witkoffem.