Do rozmowy doszło w czwartek, gdy Sybiha przybył na ministerialne spotkanie NATO w szwedzkim Helsingborgu. Minister poinformował Marka Rutte o sytuacji na froncie oraz "bardzo skutecznych ukraińskich sankcjach dalekiego zasięgu", czyli uderzeniach w głąb rosyjskiego terytorium.

Sybiha wskazuje na kluczową kwestię, po rozmowach z szefem NATO

Jak przekazał Sybuha, jednym z tematów rozmowy była potrzeba rozwijania inicjatywy PURL, czyli programu sprzedaży amerykańskiej broni sojusznikom NATO na potrzeby obrony Ukrainy. Rozmawialiśmy także o wysiłkach pokojowych i roli Europy. Aby ruszyć z dyplomacją do przodu, kluczowe pozostaje wywieranie presji na Moskwę. Powtórzyłem, że nie powinno dojść do żadnego złagodzenia sankcji - podkreślił Sybiha.

Rosja i Białoruś przeprowadziły wspólne manewry sił nuklearnych w dwóch krajach. Testowano gotowość użycia rakiet z głowicami atomowymi m.in. poprzez wystrzelenie międzykontynentalnej rakiety balistycznej Jars oraz hipersonicznych Cyrkon i Kindżał. Wcześniej rosyjskie ministerstwo obrony informowało, że manewry koncentrują się na "wspólnym przygotowaniu i wykorzystywaniu broni atomowej rozmieszczonej na terytorium Białorusi".