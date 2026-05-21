Szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha spotkał się w czwartek z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem. Rozmowa dotyczyła wzrostu zagrożenia ze strony Rosji zarówno dla Ukrainy, jak i dla Europy, które płynie z Białorusi. "Potrzebujemy silnego, wspólnego odstraszania, aby zapobiec błędom reżimów w Moskwie i Mińsku" - przekazał Sybiha.
- Bądź na bieżąco. Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na stronę główną RMF24.pl
Poinformowałem sekretarza generalnego o rosnących zagrożeniach ze strony Rosji wobec Ukrainy i szerzej - Europy, płynących z kierunku Białorusi. Potrzebujemy silnego, wspólnego odstraszania, aby zapobiec błędom reżimów w Moskwie i Mińsku - oświadczył Sybiha na platformie X.