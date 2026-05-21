Licząca 106 lat najstarsza kolejka górska w Wielkiej Brytanii Scenic Railway została zamknięta na stałe - informuje portal aol.com. Przez ostatnie dwa lata nie działała z powodu awarii.

Jak informują brytyjskie media, po 106 latach od uruchomienia kolejka górska Scenic Railway, będąca najstarszą tego typu atrakcją w Wielkiej Brytanii, została trwale zamknięta. Nie działała już od 2024 roku - powodem tego stanu rzeczy była awaria.

Portal aol.com, który opisuje sprawę, podkreśla, że decyzję o zamknięciu atrakcji podjęły władze parku rozrywki Dreamland Margate.

Zbudowana z drewna kolejka górska jest wpisana na listę zabytków II klasy. Uruchomiono ją w 1920 roku. Z założenia miała ona naśladować nowojorską kolejkę Coney Island. Wówczas brytyjska Scenic Railway była prezentowana jako największa tego typu atrakcja na Starym Kontynencie.

Od początku cieszyła się ogromną popularnością. Już w pierwszym sezonie przejechało nią blisko milion osób. "Decyzja o zamknięciu kolejki zapadła po długich konsultacjach" - przekazało Dreamworld.

Przez ponad 100 lat istnienia dwukrotnie - w 1949 i 1957 roku - została uszkodzona przez pożar. Z kolei w latach 2006-2015 była zamknięta z powodu prac renowacyjnych spowodowanych podpaleniem.

W tym roku w okresie letnim na terenie parku zostanie zaprezentowana wystawa poświęcona historii tej atrakcji. W sumie w Wielkiej Brytanii wybudowano 31 malowniczych kolei.



