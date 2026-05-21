​Policja w Lublinie prowadzi poszukiwania 13-letniej Amelii Pastwy. Dziewczyna zaginęła w poniedziałek 19 maja. Około godziny 20:00 wyszła z domu przy ul. Lubomelskiej i od tamtej pory nie skontaktowała się z rodziną.

Amelia Pastwa poszukiwana / Policja

Z przekazanych przez funkcjonariuszy informacji wynika, że w chwili zaginięcia Amelia była ubrana w czarną bluzkę z długim rękawem, krótkie dżinsowe spodenki, białe buty z białym logo Nike oraz białe skarpetki.

Policja apeluje do wszystkich osób, które mogą mieć informacje na temat miejsca pobytu 13-latki o pilny kontakt z Komisariatem Policji I w Lublinie pod numerem telefonu 47 811 24 00 lub z numerem alarmowym 112.











