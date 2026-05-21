​Tej nocy planowany jest 12. testowy lot pojazdu Starship, najnowocześniejszego systemu rakietowego, który ma zrewolucjonizować podróże kosmiczne. Okno startowe otworzy się o godzinie 00:30 czasu polskiego i potrwa 90 minut. Po raz pierwszy zostaną wykorzystane całkowicie przeprojektowane pojazdy Starship i stopień napędowy Super Heavy z najnowszą wersją silników Raptor 3. Start nastąpi z nowej platformy startowej w kompleksie Starbase, której projekt poddano gruntownej modernizacji. Celem tego testu jest nie tylko sprawdzenie działania poszczególnych elementów, ale także demonstracja pełnej integracji nowych technologii, które mają umożliwić szybkie i wielokrotne użycie systemu.

Wersja V3 stopnia napędowego Super Heavy zawiera szereg istotnych usprawnień. Liczba sterów została zmniejszona z czterech do trzech, jednak każdy z nich jest teraz o połowę większy i znacznie wytrzymalszy. Zostały one przesunięte niżej, by ograniczyć wpływ wysokiej temperatury generowanej podczas fazy tzw. hot-stagingu, czyli odłączania stopnia napędowego przy włączonych już silnikach Starshipa. Dodatkowo cała konstrukcja sterów została przeniesiona do wnętrza głównego zbiornika paliwa, co zapewnia lepszą ochronę przed ekstremalnymi warunkami startu.

Ważną innowacją jest przebudowana osłona górnej kopuły zbiornika paliwa Super Heavy, wystawionej na działanie silników Starship podczas separacji stopni. Przeprojektowany został również system transferu paliwa, porównywalny teraz rozmiarami z pierwszym stopniem rakiety Falcon 9, co pozwala na jednoczesny i szybki zapłon wszystkich 33 silników. Zmiany objęły także systemy osłon termicznych, systemy napędowe i awioniczne, które zostały zintegrowane w celu lepszej koordynacji pracy silników i zwiększenia niezawodności.

Nowe silniki, nowe systemy i lot na granicy możliwości

Górny stopień Starship V3 przeszedł proces gruntownego przeprojektowania systemów napędowych. Nowy sposób uruchamiania silników Raptor, zwiększona pojemność zbiorników oraz udoskonalony system kontroli orientacji w przestrzeni mają umożliwić dłuższe i bardziej złożone misje. Udało się między innymi usunąć indywidualne osłony silników, co pozwoliło zmniejszyć masę pojazdu.

Ważną innowacją jest nowy mechanizm uwalniania satelitów Starlink, który dzięki zastosowaniu nowych siłowników i inwerterów pozwala na szybsze i bardziej niezawodne rozmieszczanie ładunków. Starship V3 został także wyposażony w systemy umożliwiające dokowanie z innymi statkami tego typu oraz transfer paliwa w przestrzeni kosmicznej. To ma kluczowe znaczenie dla pojazdu, który w przyszłości ma umożliwić lądowanie ludzi na Księżycu.

Oba pojazdy - Starship i Super Heavy V3 - zostały wyposażone w najnowocześniejsze systemy awioniki, które mają zapewnić pełną autonomię lotu i wysoką niezawodność. Około 60 specjalnie zaprojektowanych modułów integruje baterie, inwertery i dystrybucję energii, dostarczając do 9 MW mocy szczytowej. Nowy system nawigacji zapewnia precyzyjne prowadzenie pojazdu na każdym etapie misji, a zaawansowane czujniki umożliwiają dokładny pomiar poziomu paliwa w warunkach mikrograwitacji.

To istotne dla przyszłych operacji tankowania w kosmosie. Nowy system kamer zapewni około 50 różnych ujęć pojazdu podczas lotu, a transmisja danych będzie realizowana z wykorzystaniem łączności Starlink o przepustowości 480 Mbps.

Dwunasty lot Starship będzie pierwszym, który wykorzysta nową platformę Pad 2 w kompleksie Starbase. Zmodernizowana instalacja paliwowa pozwala na szybsze tankowanie rakiety, a nowa konstrukcja wieży startowej i systemu przechwytujących ramion umożliwia sprawniejsze lądowanie i obsługę pojazdu. Systemy szybkiego odłączania paliwa zostały rozdzielone na osobne mechanizmy dla metanu i tlenu, a wszystkie zawory i filtry umieszczono w specjalnie zabezpieczonym bunkrze, co zwiększa bezpieczeństwo operacji.

SpaceX sprawdzi nowe technologie w realnym locie

Podczas tego testu Starship po raz pierwszy przetestuje szereg nowych rozwiązań w warunkach rzeczywistego lotu. Stopień napędowy Super Heavy ma wykonać pełny cykl startu, wznoszenia, separacji stopni, manewru powrotnego oraz lądowania na wyznaczonym punkcie na wodach Zatoki Meksykańskiej. Górny stopień Starship będzie realizował kilka złożonych zadań, w tym rozmieszczenie 20 symulatorów satelitów Starlink oraz dwóch specjalnie zmodyfikowanych satelitów, które przetestują nowe systemy obrazowania i monitorowania stanu osłony termicznej.

W ramach eksperymentów na Starship celowo usunięto jedną płytkę osłony termicznej, aby zbadać wpływ takiego uszkodzenia na sąsiednie elementy podczas wejścia w atmosferę. Przeprowadzone zostaną także manewry mające na celu sprawdzenie wytrzymałości klap sterujących oraz symulację trajektorii powrotu na przyszłe misje. Wszystkie wprowadzone zmiany i innowacje mają na celu umożliwienie pełnej i szybkiej wielokrotności użycia systemu Starship, transferu paliwa na orbicie, rozmieszczania satelitów Starlink oraz w przyszłości transportu ludzi i ładunków na Księżyc i Marsa.

