Siły USA w Polsce nie zostaną zmniejszone, rozmawiamy o stałej obecności wojsk amerykańskich w naszym kraju - poinformował wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski po rozmowach w Waszyngtonie.

Podczas briefingu dla polskich mediów w Waszyngtonie wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski potwierdził, że wysłanie amerykańskiej rotacyjnej brygady pancernej do Polski zostało wstrzymane. Dodał jednak, że docelowo poziom sił USA w Polsce ma nie ulec zmianie, choć Stany Zjednoczone redukują siły w Europie.

Otrzymałem jednoznaczne zapewnienie, że w ramach trwającej redukcji sił USA zostanie uwzględniona deklaracja prezydenta Donalda Trumpa o tym, że siły w Polsce nie zostaną zmniejszone - oświadczył wiceszef MON.

Przez najbliższe tygodnie Dowództwo Europejskie przedstawi propozycję, jak będzie realizować dyspozycję prezydenta Donalda Trumpa o utrzymaniu zdolności amerykańskich w Polsce - dodał Zalewski.

Zalewski zaznaczył jednocześnie, że Polska nie skupia się na samej liczbie żołnierzy, lecz na zdolnościach sił USA. Powiedział też, że rozpoczęły się rozmowy na temat stałej obecności żołnierzy USA w Polsce oraz budowy nowego magazynu sprzętu wojskowego USA w Polsce.

Zaznaczył, że obecność Amerykanów w Polsce będzie się wiązać z poważnymi inwestycjami.

Dotąd takiej zgody nie było nigdy wcześniej, Amerykanie nie chcieli rozmawiać na temat stałej bazy - odpowiedział na pytanie Pawła Żuchowskiego, korespondenta RMF FM w Waszyngtonie.

Rozmowy Tomczyka w Waszyngtonie

Dzień wcześniej wiceminister Cezary Tomczyk spotkał się z doradcą prezydenta Donalda Trumpa ds. bezpieczeństwa i wiceszefem Rady Bezpieczeństwa Narodowego Andrew Bakerem.

Najważniejszy wniosek z rozmowy z administracją w Białym Domu jest taki, że Stany Zjednoczone utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce i że w ciągu najbliższych tygodni szczegóły dotyczące całej obecności amerykańskiej w Europie będą konsultowane z polskim rządem i polskimi generałami - poinformował Tomczyk po spotkaniu.