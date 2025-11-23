Donald Tusk poinformował, że Polska, wraz z innymi krajami Zachodu, zadeklarowała gotowość pracy nad amerykańskim planem pokojowym dla Ukrainy. Premier poinformował, że europejscy liderzy spotkają się w tej sprawie w poniedziałek.
- Polska wraz z innymi krajami Zachodu zadeklarowała gotowość pracy nad amerykańskim planem pokojowym dla Ukrainy, zgłaszając jednocześnie zastrzeżenia do niektórych jego punktów.
- W poniedziałek w Angoli odbędzie się spotkanie, w którego trakcie premier Donald Tusk przedstawi polski punkt widzenia na sprawę.
- Z kolei dziś w Genewie odbędzie się spotkanie doradców bezpieczeństwa narodowego państw E3, Ukrainy, UE i USA, podczas którego omawiany będzie nowy szkic planu pokojowego, korzystniejszy dla Ukrainy niż pierwotna propozycja USA.
- Amerykański plan przewiduje m.in. rezygnację Ukrainy z aspiracji do NATO i oddanie części terytorium Rosji.
"Wspólnie z m.in. przywódcami Francji, Włoch, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Kanady i Japonii zadeklarowaliśmy gotowość pracy nad amerykańskim planem pokojowym, zgłaszając na wstępie zastrzeżenia do niektórych jego punktów" - napisał Donald Tusk w niedzielę na platformie X.
Szef polskiego rządu dodał, że europejscy liderzy spotkają się w tej sprawie w niedzielę w Luandzie (stolica Angoli) przed rozpoczęciem szczytu Afryka-Unia Europejska.
"Przedstawię polski punkt widzenia" - zapewnił Tusk.