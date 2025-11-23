"Zanim jednak zaczniemy pracę, dobrze byłoby mieć pewność, kto jest autorem planu i gdzie został on stworzony" - dodał premier w anglojęzycznej wersji swojego wpisu.

Na szczyt oprócz Tuska wybiera się także wiceszef MSZ Robert Kupiecki, który odpowiada w resorcie m.in. za kształtowanie i realizację polityki bezpieczeństwa, a także za współpracę ze Stanami Zjednoczonymi i wsparcie dla Ukrainy.

Spotkanie w Genewie

W niedzielę w szwajcarskiej Genewie odbędzie się spotkanie doradców bezpieczeństwa narodowego nieformalnej grupy E3 (Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec) z przedstawicielami Ukrainy, Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych.

Tematem rozmów ma być amerykański plan pokojowy dla Ukrainy. Agencja Reutera podała, że Europejczycy wysłali już ukraińskiej i amerykańskiej administracji szkic nowego planu pokojowego, który opiera się na propozycji USA. Ma być wiele zmian, które nie są aż tak niekorzystne dla Ukrainy, jak dokument USA przygotowany z Rosją.

Moskwa ma nie brać udziału w niedzielnym spotkaniu.

Plan pokojowy dla Ukrainy

Portal Axios opublikował w tym tygodniu szczegóły 28-punktowego amerykańskiego planu pokojowego dla Ukrainy. Dokument przewiduje m.in. rezygnację Kijowa z aspiracji do NATO, ograniczenie liczebności armii, oddanie części terytorium Rosji oraz stacjonowanie europejskich myśliwców w Polsce.

Propozycja wzbudza wiele emocji.

Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że dał Ukrainie czas do czwartku (27 listopada) na to, by zgodziła się na zaproponowany plan zakończenia wojny. Jednocześnie zasugerował możliwe przedłużenie terminu i wskazał, że propozycja nie jest jego ostateczną ofertą dla Ukrainy. Reuters podał w piątek, powołując się na dwie osoby zaznajomione ze sprawą, że Stany Zjednoczone zagroziły ograniczeniem przekazywania informacji wywiadowczych i dostaw broni dla Ukrainy, aby zmusić ją do zaakceptowania porozumienia.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w oświadczeniu skierowanym do narodu powiedział, że Ukraina stoi w obliczu "jednego z najtrudniejszych momentów" w swojej historii, mając wybór "albo utrata godności albo ryzyko utraty kluczowego partnera".

Sekretarz stanu USA Marco Rubio w sobotę zapewnił, że plan pokojowy dla Ukrainy jest autorstwa Amerykanów, z wkładem Rosjan i Ukraińców. Wcześniej tego dnia grupa senatorów powiedziała, że według nich plan przekazali Amerykanom Rosjanie.