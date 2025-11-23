Do dwóch powiązanych ze sobą strzelanin doszło w piątek w Chicago, tuż po miejskiej uroczystości zapalenia choinki. Jak informuje stacja ABC News, w wyniku pierwszego incydentu, który miał miejsce w centrum miasta w pobliżu Teatru Chicago, rannych zostało ośmioro nastolatków w wieku od 13 do 17 lat. Druga strzelanina wydarzyła się niedaleko skrzyżowania Dearborn i Monroe – zginął w niej 14-latek, a 18-latek odniósł poważne obrażenia.

Jeden nastolatek zabity, a ośmioro rannych w dwóch strzelaninach w Chicago (Zdjęcie ilustracyjne) / EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / PAP

W piątek w centrum Chicago doszło do dwóch powiązanych strzelanin po miejskiej uroczystości zapalenia choinki - rannych zostało ośmioro nastolatków, a jeden 14-latek zginął.

Władze miasta zmobilizowały dodatkowych policjantów i pracowników socjalnych, a burmistrz zapowiedział zaostrzenie kontroli oraz apelował do młodzieży i rodziców o odpowiedzialność.

Prezydent Trump skrytykował lokalne władze za brak zgody na wsparcie Gwardii Narodowej.

Policja potwierdziła, że oba zdarzenia są ze sobą powiązane. Władze miasta już wcześniej przygotowywały się na możliwe "teen takeovers", czyli spontaniczne zgromadzenia młodzieży, o których informowano w mediach społecznościowych. W związku z tym zmobilizowano około 700 dodatkowych funkcjonariuszy oraz pracowników socjalnych z Community Violence Intervention, którzy mają przeciwdziałać przemocy w lokalnych społecznościach.

Burmistrz Chicago Brandon Johnson wyraził oburzenie i zapowiedział zwiększenie obecności policji oraz zaostrzenie kontroli. Tego rodzaju przemoc rodzi i wywołuje strach - podkreślił. Włodarz miasta mówił na specjalnej konferencji m.in., że "młodzi mieszkańcy muszą zrozumieć, że nie powinni uczestniczyć w nieautoryzowanych wydarzeniach reklamowanych w mediach społecznościowych". Były dyrektor Biura Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji Chicago Rich Guidice wskazał, że miasto nie poradzi sobie bez pomocy i kontroli nastolatków przez rodziców.

Mamy zbyt wiele broni i zbyt wielu młodych ludzi, którzy nie cenią swojego życia ani życia innych - stwierdził Johnson, którego cytuje portal CBS News.

Władze poinformowały, że w piątek aresztowano 18 osób i skonfiskowano 5 pistoletów, jednak dotąd nie zatrzymano żadnego podejrzanego bezpośrednio związanego ze strzelaninami. Mimo tragicznych wydarzeń, część uczestników zapowiada, że nie zrezygnuje z udziału w świątecznych uroczystościach.

Aby zapewnić bezpieczeństwo, miasto planuje rozmieścić w centrum łącznie 1000 funkcjonariuszy - o 300 więcej niż dotychczas.

Do zajść w Wietrznym Mieście odniósł się prezydent Donald Trump, krytykując burmistrza Johnsona i gubernatora Illinois J.B. Pritzkera za to, że sprzeciwiają się wysłaniu do Chicago oddziałów Gwardii Narodowej.

Według danych "Chicago Tribune", do końca października 2025 roku w Chicago odnotowano już 359 zabójstw.