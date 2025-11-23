Wychodzą na jaw nowe szczegóły planu ucieczki byłego prezydenta Brazylii. Jak ujawniła brazylijska policja federalna, Jair Bolsonaro chciał uciec z aresztu domowego. Próbował pozbyć się elektronicznej bransoletki śledzącej jego ruchy. W tym celu wykorzystał lutownicę. Ostatecznie został aresztowany.

  • 70-letni Jair Bolsonaro odbywał karę w areszcie domowym.
  • Były prezydent Brazylii miał nakaz noszenia elektronicznej bransoletki.
  • Bolsonaro został aresztowany podczas próby usunięcia bransoletki za pomocą lutownicy.
  • Władze opublikowały film i zdjęcia uszkodzonego urządzenia.
  • Bolsonaro tłumaczył, że użył lutownicy "z ciekawości".
Były prezydent zatrzymany. Próbował dokonać w swoim kraju zamachu stanu

70-letni Jair Bolsonaro odbywał w areszcie domowym karę w sprawie, w której jest oskarżony o nakłanianie władz USA do interwencji w celu wstrzymania prowadzonego postępowania (we wrześniu sąd skazał go na 27 lat więzienia za próbę dokonania zamachu stanu).

Polityk miał nakaz noszenia urządzenia dozoru elektronicznego. Został aresztowany, gdy próbował pozbyć się bransoletki. Okazuje się, że robił to przy pomocy lutownicy.

Władze upubliczniły film, na którym komunikat o całym wydarzeniu zilustrowały zdjęciami śladów uszkodzeń elektronicznej bransoletki.

Użył lutownicy "z ciekawości"

Były prezydent Brazylii Jair Bolsonaro - według informacji brazylijskich mediów - miał twierdzić, że użył lutownicy "z ciekawości".

Ostatecznie do domu Bolsonaro wkroczyli agenci federalni na polecenie sędziego Sądu Najwyższego. Zabrali byłego prezydenta do siedziby policji federalnej w stolicy kraju, gdzie został oskarżony o "podjęcie próby ucieczki" z miejsca odosobnienia.

Szukał schronienia w ambasadzie Węgier?

Zdaniem sądu i prokuratury, jak informują brazylijskie media, istnieją przesłanki, że skazany za zamach stanu Bolsonaro planuje ucieczkę do którejś z ambasad: USA, Argentyny bądź Węgier.

We wrześniu brazylijski sąd skazał byłego prezydenta kraju na 27 lat i trzy miesiące pozbawienia wolności za próbę zamachu stanu po wyborach prezydenckich z 2022 r., wygranych przez lewicowego polityka Luiza Inacio Lulę da Silvę.