Wychodzą na jaw nowe szczegóły planu ucieczki byłego prezydenta Brazylii. Jak ujawniła brazylijska policja federalna, Jair Bolsonaro chciał uciec z aresztu domowego. Próbował pozbyć się elektronicznej bransoletki śledzącej jego ruchy. W tym celu wykorzystał lutownicę. Ostatecznie został aresztowany.

Jair Bolsonaro / EVARISTO SA/AFP/East News / East News

70-letni Jair Bolsonaro odbywał karę w areszcie domowym.

Były prezydent Brazylii miał nakaz noszenia elektronicznej bransoletki.

Bolsonaro został aresztowany podczas próby usunięcia bransoletki za pomocą lutownicy.

Władze opublikowały film i zdjęcia uszkodzonego urządzenia.

Bolsonaro tłumaczył, że użył lutownicy "z ciekawości".

70-letni Jair Bolsonaro odbywał w areszcie domowym karę w sprawie, w której jest oskarżony o nakłanianie władz USA do interwencji w celu wstrzymania prowadzonego postępowania (we wrześniu sąd skazał go na 27 lat więzienia za próbę dokonania zamachu stanu).

Polityk miał nakaz noszenia urządzenia dozoru elektronicznego. Został aresztowany, gdy próbował pozbyć się bransoletki. Okazuje się, że robił to przy pomocy lutownicy.

Władze upubliczniły film, na którym komunikat o całym wydarzeniu zilustrowały zdjęciami śladów uszkodzeń elektronicznej bransoletki.