Nie da się mówić o sprawiedliwym pokoju, bez akceptacji go przez Ukrainę - mówił Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Polityk komentował najnowszy plan pokojowy USA ws. zakończenia wojny. Wskazał m.in., że ewentualne złe porozumienie dla Ukrainy oznacza konieczność przyspieszenia budowy polskiego bezpieczeństwa. "Na razie nie ma planów, by odwiesić pobór" - powiedział wicepremier.

Ukraina ze słabym traktatem, co to oznacza dla Polski? Szef MON w RMF FM

Jesteśmy od tego, żeby wspierać Ukrainę, a nie jej doradzać, czy mówić, co ma robić - powiedział Kosiniak-Kamysz w RMF FM, odnosząc się do doniesień o amerykańskim planie zakończenia wojny w Ukrainie.

Dokument wzbudził spore kontrowersje, m.in. dlatego, że nasz sąsiad straciłby 20 proc. swojego terytorium.

Jednym z elementów planu jest stacjonowanie w Polsce samolotów zachodnich.

O jakie stacjonowanie chodzi? - zapytał gość Krzysztofa Ziemca, wskazując, że nad Wisłą są już m.in. zachodnie myśliwce.

Polityk powiedział, że porozumienie pokojowe, które będzie złe z punktu widzenia Ukrainy - upokarzające, niegwarantujące bezpieczeństwa, oznacza dla Polski konieczność przyspieszenia budowy własnego bezpieczeństwa. Na razie nie ma planów, by odwiesić pobór, szczególnie taki, jak był kiedyś - przekazał gość RMF FM, dodając, że w Polsce jest dużo chętnych, by dołączyć do wojska. Do takiego poboru jak kiedyś już nigdy nikt nie wróci. Tamten system był nieefektywny - dodał.

Władysław Kosiniak-Kamysz, który niedawno spotkał się z nowym ambasadorem USA w Polsce, powiedział, że w trakcie spotkania potwierdzono zobowiązania sojusznicze.

Pracujemy nad tym, żeby zwiększyć liczbę amerykańskich żołnierzy w Polsce - dodał lider PSL.

Wicepremier poinformował, że Holandia zaczęła już przerzut do Polski baterii Patriot, które od grudnia będą chronić lotnisko w Jasionce.

Kosiniak-Kamysz: Porozumienie upokarzające Ukrainę nie jest dobrą informacją dla Polski

Wicepremier przestrzegł, że ewentualne porozumienie, które nie gwarantuje bezpieczeństwa Ukrainie, bezpośrednio uderza w polskie interesy. Bezpieczeństwo Polski leży na granicy rosyjsko-ukraińskiej. Porozumienie upokarzające Ukrainę nie jest dobrą informacją dla Polski - zaznaczył.

Zapowiedział dalsze przyspieszenie modernizacji armii, rozbudowy zdolności obronnych i wzmacniania sojuszy. Czasu mamy coraz mniej. Trzeba jeszcze bardziej przyspieszyć - podkreślił gość RMF FM.

Polityk zaznaczył, że startujące dziś ćwiczenia wojskowe wGotowości cieszą się dużą popularnością. 17 tysięcy zgłoszeń w niespełna dwa tygodnie - wskazał.

Operacja "Horyzont” już działa

Kosiniak-Kamysz ujawnił szczegóły dotyczące ogłoszonej po serii aktów dywersji operacji "Horyzont". Żołnierze - zarówno widoczni, jak i działający skrycie - wspierają policję i Straż Ochrony Kolei m.in. poprzez patrole, obserwację terenu i wykorzystanie dronów, również tych klasy wojskowej - przekazał polityk.

Od wczoraj działamy. W pełnym wyposażeniu, w pełnej gotowości - poinformował wicepremier. Operacja została zaplanowana do 28 lutego, ale może zostać przedłużona.

Kosiniak-Kamysz o słowach marszałka Czarzastego

W końcówce rozmowy polityk odniósł się do piątkowej zapowiedzi marszałka Sejmu o tzw. marszałkowskim wecie.

Marszałek Czarzasty przyjmuje troszkę inną optykę, niż miał marszałek Hołownia. Szymon Hołownia, którego rekomendację daliśmy bardzo mocno dwa lata temu na to stanowisko, przyjął zasadę pełnego, pełnej otwartości dla wszystkich projektów. Tu będzie inna zasada - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Przyznał, że zapowiedź Czarzastego może oznaczać powrót politycznej "zamrażarki", ale podkreślił, że nie boi się żadnego projektu: Jeżeli coś nam się nie podoba, odrzucamy w pierwszym czytaniu - zaznaczył gość Krzysztofa Ziemca.

Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, szef MON, prezes PSL / Marcin Suchmiel / RMF24

