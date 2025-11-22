"Nie, to nie jest moja ostateczna oferta" - powiedział Donald Trump przed odlotem z Białego Domu do bazy Andrews o planie pokojowym przedstawionym Ukrainie. Dopytywany, co stanie się, jeśli prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie zaakceptuje propozycji Waszyngtonu, odpowiedział: "Wtedy może dalej walczyć ile chce".
- Donald Trump oświadczył, że jego propozycja zakończenia wojny w Ukrainie nie jest ostateczna.
- Podkreślił, że celem jest zakończenie konfliktu i że wojna nie powinna była się wydarzyć.
- Zapytany o reakcję na ewentualny brak zgody Zełenskiego na plan, stwierdził, że Ukraina może dalej walczyć.
- Trump potwierdził, że Ukraina ma czas do czwartku na zaakceptowanie amerykańskiej propozycji.
Wojna Ukrainy z Rosją nigdy nie powinna była się wydarzyć. Gdybym był (wówczas) prezydentem, nigdy by do tego nie doszło. Próbujemy to zakończyć. W ten albo inny sposób musimy to zakończyć - powiedział dziennikarzom Donald Trump.
Zapytany przez CNN o to, co się stanie, jeśli prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie zaakceptuje planu do czwartku, odparł: Wtedy może dalej walczyć ile chce.
Dzień wcześniej w wywiadzie dla radia Fox News Trump potwierdził doniesienia, że dał Ukrainie czas do czwartku na to, by zgodziła się na zaproponowany przez Amerykanów plan zakończenia wojny w Ukrainie.
Tego dnia również powiedział, że prezydent Ukrainy musi "polubić" przedstawiony przez niego plan pokojowy, a w przeciwnym wypadku powinien walczyć dalej. Trump dodał, że Ukraina "nie ma kart".
Trump skomentował w ten sposób piątkowe orędzie Zełenskiego, który stwierdził, że Ukraina ma do wyboru utratę kluczowego partnera, albo utratę godności.
Projekt 28-punktowego planu pokojowego omawiany przez media zakłada m.in. oddanie zajmowanych przez Ukrainę terytoriów w Donbasie Rosji, ograniczenie liczebności jej armii, a także gwarancje bezpieczeństwa USA dla Ukrainy. Plan mówi też o konieczności stacjonowania europejskich myśliwców w Polsce.
W niedzielę w Genewie w Szwajcarii odbędzie się spotkanie doradców bezpieczeństwa nieformalnej grupy E3 Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec z przedstawicielami Ukrainy, Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych w sprawie planu pokojowego.