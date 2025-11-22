"Rosja nie może narzucić Ukrainie i Europie swoich warunków" – stwierdził Donald Tusk, komentując amerykańską propozycję planu pokojowego dla Ukrainy. Według medialnych doniesień jeden z punktów ma dotyczyć Polski. "Wszystko, co dotyczy Polski, musi być uzgodnione z polskim rządem" – zaznaczył premier.

  • Donald Tusk rozmawiał telefonicznie z Wołodymyrem Zełenskim ws. amerykańskiej propozycji pokojowej.
  • Tusk podkreślił, że wszelkie decyzje dotyczące Polski muszą być uzgadniane z polskim rządem.
  • Premier zaznaczył, że Rosja nie może narzucać warunków Ukrainie i Europie.
  • Jeden z punktów amerykańskiej propozycji pokojowej dotyczy stacjonowania europejskich myśliwców w Polsce, co według polskich władz nie było konsultowane.
  • Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że europejskie samoloty już są w Polsce, a amerykańska propozycja nie była z Warszawą konsultowana.
  • Ukraina i europejscy partnerzy pracują nad alternatywną propozycją pokojową wobec amerykańskiego planu.
Szef polskiego rządu napisał na platformie X, że Wołodymyr Zełenski telefonicznie przedstawił mu swoje stanowisko wobec amerykańskiej propozycji pokojowej.  "Wymaga ona wspólnej pracy. Rosja nie może narzucić Ukrainie i Europie swoich warunków" - ocenił Donald Tusk. Dodał też, że "wszystko, co dotyczy Polski, musi być uzgodnione z polskim rządem".

O rozmowie z Tuskiem napisał też sam Zełenski. "Rozmawiałem z premierem Polski Donaldem Tuskiem. Przekazałem szczegóły naszej pracy dyplomatycznej ze Stanami Zjednoczonymi i Europą. Dla nas ważne jest, aby wszyscy partnerzy, którzy są z nami od początku tej wojny, byli na bieżąco informowani o sytuacji. Koordynujemy działania, aby Europa była włączona w ten proces" - napisał Zełenski na portalach społecznościowych. "Dziękuję panu premierowi oraz całemu narodowi polskiemu za wsparcie. Wiemy, że zawsze możemy liczyć na Polskę i bardzo to cenimy" - podkreślił szef państwa ukraińskiego.

Punkt dotyczący Polski. Kosiniak-Kamysz: Nikt nie udzielał jakichkolwiek mandatów

Przypomnijmy, że jeden z punktów propozycji pokojowej, jaka została opublikowana przez portal Axios, dotyczy Polski bezpośrednio. Brzmi on dosyć enigmatycznie: "Europejskie myśliwce będą stacjonować w Polsce". Władysław Kosiniak-Kamysz, komentując te informacje, wskazał, są to na razie spekulacje. Mówił, że część punktów przedstawionych przez Axios się nie potwierdziła, później pojawiły się inne. Podkreślił jednak, że jeśli punkt dotyczący Polski jest prawdziwy, to "trzeba zapytać, o jakie stacjonowanie chodzi".  My już mamy stacjonowanie europejskich samolotów. Norweskie samoloty są w Polsce, holenderskie samoloty są w Polsce, ich piloci. Współdziałamy - podkreślił.

Pytany o to, czy ta propozycja była konsultowana z Polską, odpowiadał: Nikt nie udzielał jakichkolwiek mandatów. To są relacje amerykańsko-rosyjskie, o które Ukraina prosiła USA (...). W żaden sposób ten plan ani z liderami europejskimi, ani myślę z NATO nawet, nie był jeszcze konsultowany - zaznaczył w sobotę rano Gość Krzysztofa Ziemca w RMF

Inne punkty, choć nie bezpośrednio, też dotyczą Polski - chodzi m.in. o zakazanie NATO dalszego rozszerzania, zniesienie sankcji na Rosję, preferencyjnego dostępu do rynku unijnego dla Ukrainy.

Co jeszcze znalazło się w planie opublikowanym przez Axios?

Inne punkty planu wskazują, że Kijów ma się zobowiązać m.in. do nieprzystępowania do NATO, ograniczenia liczebności wojsk do 600 tys. żołnierzy oraz oddania Rosji części terytorium.

Prezydent USA Donald Trump oświadczył w piątek, że dał Ukrainie czas do czwartku (27 listopada) na to, by zgodziła się na zaproponowany przez Amerykanów plan zakończenia wojny.

Według doniesień agencji Reutera Ukraina, Francja, Niemcy i Wielka Brytania pracują nad propozycją alternatywną wobec tego planu.