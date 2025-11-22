Punkt dotyczący Polski. Kosiniak-Kamysz: Nikt nie udzielał jakichkolwiek mandatów

Przypomnijmy, że jeden z punktów propozycji pokojowej, jaka została opublikowana przez portal Axios, dotyczy Polski bezpośrednio. Brzmi on dosyć enigmatycznie: "Europejskie myśliwce będą stacjonować w Polsce". Władysław Kosiniak-Kamysz, komentując te informacje, wskazał, są to na razie spekulacje. Mówił, że część punktów przedstawionych przez Axios się nie potwierdziła, później pojawiły się inne. Podkreślił jednak, że jeśli punkt dotyczący Polski jest prawdziwy, to "trzeba zapytać, o jakie stacjonowanie chodzi". My już mamy stacjonowanie europejskich samolotów. Norweskie samoloty są w Polsce, holenderskie samoloty są w Polsce, ich piloci. Współdziałamy - podkreślił.

Pytany o to, czy ta propozycja była konsultowana z Polską, odpowiadał: Nikt nie udzielał jakichkolwiek mandatów. To są relacje amerykańsko-rosyjskie, o które Ukraina prosiła USA (...). W żaden sposób ten plan ani z liderami europejskimi, ani myślę z NATO nawet, nie był jeszcze konsultowany - zaznaczył w sobotę rano Gość Krzysztofa Ziemca w RMF

Inne punkty, choć nie bezpośrednio, też dotyczą Polski - chodzi m.in. o zakazanie NATO dalszego rozszerzania, zniesienie sankcji na Rosję, preferencyjnego dostępu do rynku unijnego dla Ukrainy.

Co jeszcze znalazło się w planie opublikowanym przez Axios?

Inne punkty planu wskazują, że Kijów ma się zobowiązać m.in. do nieprzystępowania do NATO, ograniczenia liczebności wojsk do 600 tys. żołnierzy oraz oddania Rosji części terytorium.

Prezydent USA Donald Trump oświadczył w piątek, że dał Ukrainie czas do czwartku (27 listopada) na to, by zgodziła się na zaproponowany przez Amerykanów plan zakończenia wojny.

Według doniesień agencji Reutera Ukraina, Francja, Niemcy i Wielka Brytania pracują nad propozycją alternatywną wobec tego planu.