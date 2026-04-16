​Rosyjski sąd, utworzony na okupowanych terenach wschodniej Ukrainy, skazał 47-letniego Polaka na karę 13 lat więzienia za walkę w ukraińskich siłach zbrojnych - poinformowała w czwartek agencja AFP, powołując się na rosyjską prokuraturę generalną.

Oskarżenia o "służbę najemniczą"

Jak przekazała agencja AFP, 47-letni mężczyzna został schwytany w listopadzie 2024 r. Oskarżono go o "służbę najemniczą" po stronie Ukrainy. Z kolei rosyjska agencja Interfax podała, że Polak, pochodzący z Mysłowic, został skazany przez Sąd Najwyższy Ługańskiej Republiki Ludowej (ŁRL) i ma odbyć wyrok w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. ŁRL to separatystyczne parapaństwo kontrolowane przez Rosję. Utworzono je w 2014 r. na okupowanych terenach ukraińskiego Donbasu, a następnie włączono jako jednostkę administracyjną do Federacji Rosyjskiej.

Jak ustaliła "Gazeta Wyborcza", Polak został aresztowany w okupowanym Melitopolu w obwodzie zaporoskim ze względu na "sprzeciw wobec specjalnej operacji wojskowej" - tak rosyjskie władze określają inwazję na Ukrainę.

W przekazie rosyjskiej propagandy Polska jest regularnie oskarżana o udział w wojnie, m.in. poprzez wysyłanie najemników do walki po stronie Ukrainy. W 2023 r. we wschodniej części Ukrainy rosyjskie wojsko pojmało polskiego cywila i osadziło go w rosyjskiej kolonii karnej, gdzie w wyniku tortur zmarł.